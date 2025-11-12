Hírlevél

Rendkívüli!

Így aláznák meg Zelenszkijt mindenki szeme láttára

Hollik István

Ha Magyar Péter kudarcos washingtoni tárgyalást keres, akkor kopogtasson a brüsszeli barátainál

1 órája
A washingtoni Trump-Orbán-tárgyalás az egy óriási siker volt. Ha Magyar Péter kudarcot keres, kudarcos washingtoni tárgyalást, akkor azt a brüsszeli barátainál és szövetségeseinél kell keresnie. Hiszen néhány hónappal ezelőtt ők is voltak Washingtonban tárgyalni. És mit értek el a brüsszeliek? Rákényszerített az Amerikai Egyesült Államok az Európai Unióra 15 százalékos büntetővámot – mondta el többek között Hollik István kormánypárti képviselő.
Magyar Péter, a Tisza Párt vezére szerint teljes kudarc lett a washingtoni Trump-Orbán-csúcstalálkozó. Hollik István kormánypárti képviselő most elmondta erről a véleményét:

A washingtoni Trump-Orbán-tárgyalás az egy óriási siker volt. Ha Magyar Péter kudarcot keres, kudarcos washingtoni tárgyalást, akkor azt a brüsszeli barátainál és szövetségeseinél kell keresnie. Hiszen néhány hónappal ezelőtt ők is voltak Washingtonban tárgyalni. És mit értek el a brüsszeliek? Rákényszerített az Amerikai Egyesült Államok az Unióra 15 százalékos büntetővámot. Kötelezte arra az Európai Uniót, hogy 750 milliárd dollár értékben vásároljon Európa amerikai energiát, és rákényszerítette arra is az Európai Uniót Amerika, hogy 600 milliárd dollárt fektessenek be az egyébként is nehéz helyzetben lévő európai vállalkozások Amerikában. Úgyhogy, ha Magyar Péter kudarcos washingtoni tárgyalást keres, akkor kopogtasson a brüsszeli barátainál

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus a videójában.

