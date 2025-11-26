Magyar Péter telesírhatja a párnáját, már a Medián is a Fidesz erősödését méri

Látványosan nőtt az ország jövőjét derűlátón értékelők és a kormány maradását kívánók aránya a Medián legfrisseb, november végén készített felmérésének adatai alapján, amelyet a HVG közölt – közölte a Mandiner. Mint írták, a kutatóintézet novemberi pártpreferencia-mérése szerint ebből a Fidesz profitálni is tudott, igaz, egyelőre kisebb mértékben. A Tisza továbbra is hibahatáron túl vezet a pártok versenyében, de Magyar Péter pártja már csak 5 százalékponttal előzi meg a Fideszt a teljes szavazókorú népesség körében.

A felmérés szerint

szeptember eleje óta a Fidesz 3 százalékpontot, a Tisza pedig 1 százalékpontot javított, ugyanis hónapról hónapra csökken a bizonytalanok aránya.

A Tisza előnye összességében 2 százalékponttal csökkent.

Apad a Tisza

A kutatásból kiderül, a választani tudók körében 4 százalékponttal, 6 pontra szűkült Magyar Péter pártjának előnye, míg a magukat biztos szavazónak mondók körében 3 százalékponttal csökkent a különbség, és most 50–40-re vezet a Tisza a kormánypárttal szemben. A Tisza Párt őrzi ugyan vezető pozícióját, de az

mindenképp aggasztó lehet Magyar Péter számára, hogy a közhangulat megváltozni látszik

A Medián adatai szerint jelentősen, a szeptemberi 60 százalékról 52 százalékra csökkent kormányváltást szorgalmazók aránya, ami 2024 nyara óta a legalacsonyabb szint.

A mostani felmérési eredményt csak erősítheti az a dokumentum, ami a Tisza gazdasági megszorítási terveit tartalmazza. Minderre még Nagy Attila Tibor, baloldali elemző is azt írta:

ez nagyon kellemetlen a Tisza Pártra nézve.

Az elemző szerint a szélesebb választói réteg számára riasztó lehet az a kép, amely szerint a Tisza Párt hatalomra kerülve súlyos terheket róna a lakosságra és a vállalkozásokra. „Az elkötelezett híveket ez nem ingatja meg, szerintük az Index hazudik. Az első szótól az utolsóig. Csakhogy az Index cikke ezúttal fényképeket, aláírásokat is mellékelt a megszorítások, adóemelések sorát tartalmazó állítólagos programhoz- vagy tervezethez. Akik mindenáron kormányváltást-, rendszerváltozást akarnak, mélyen hisznek Magyar Péterben, azokat ez sem érdekli, ők aligha hisznek az Indexnek.

Csakhogy nem mindenki Magyar Péter-fan"

– fogalmazott Nagy Attila Tibor.