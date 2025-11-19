Magyar Péter nem tud leszakadni a miniszterelnöki vitáról, de a jelöltjeire szájzárat rakott

Peti fél. Attól fél, hogy a jelöltjei – akiknek megtiltotta, hogy nyilatkozzanak – esetleg összefutnak a sajtóval. És esetleg elmondanak valamit. Például az igazságot”
– világított rá Menczer Tamás közösségi oldalán a Tisza Párt nemrég bemutatott országgyűlési jelöltjeinek nyilatkozattilalmára.
Majd kifogásolja, hogy miközben Magyar Péter felszólítja Orbán Viktort, hogy „légy férfi”, addig ez az önjelölt kihívóról ez korántsem mondható el.
Te férfi vagy, Peti?”
– teszi fel a teljesen jogos kérdést Menczer Tamás. Majd meg is válaszolja. Olyat, akit pórázzal a nyakában Brüsszelből irányítanak, aki övcsattal, meg konyhakéssel fenyegette a feleségét, azt nem igazán lehet annak nevezni.
Közelről láttalak remegni…”
– idézi fel Menczer Tamás a Magyar Péterrel folytatott híres vitáját. Posztjában azt is megjegyzi, hogy Orbán Viktornak pont ezért Brüsszelben kell vitáznia, hogy megakadályozza abban Ursula von der Leyent, hogy lehúzzák a magyarok pénzét az ukrán haverjai aranybudiján.