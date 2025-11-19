Magyar Péter nem tud leszakadni a miniszterelnöki vitáról, de a jelöltjeire szájzárat rakott

Hírlevél

2025. november 19. 16:15
A kiskakas kukorékolni kezdett. Azt kukorékolja, hogy Orbán Viktor „legyen férfi” és vitatkozzon vele – szemlézte Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Magyar Péter legutóbbi Facebook-posztját.
Peti fél. Attól fél, hogy a jelöltjei – akiknek megtiltotta, hogy nyilatkozzanak – esetleg összefutnak a sajtóval. És esetleg elmondanak valamit. Például az igazságot”

– világított rá Menczer Tamás közösségi oldalán a Tisza Párt nemrég bemutatott országgyűlési jelöltjeinek nyilatkozattilalmára.

Magyar Péter szájzárat rakott a jelöltjeire
Majd kifogásolja, hogy miközben Magyar Péter felszólítja Orbán Viktort, hogy „légy férfi”, addig ez az önjelölt kihívóról ez korántsem mondható el.

Te férfi vagy, Peti?”

– teszi fel a teljesen jogos kérdést Menczer Tamás. Majd meg is válaszolja. Olyat, akit pórázzal a nyakában Brüsszelből irányítanak, aki övcsattal, meg konyhakéssel fenyegette a feleségét, azt nem igazán lehet annak nevezni.

Közelről láttalak remegni…”

– idézi fel Menczer Tamás a Magyar Péterrel folytatott híres vitáját. Posztjában azt is megjegyzi, hogy Orbán Viktornak pont ezért Brüsszelben kell vitáznia, hogy megakadályozza abban Ursula von der Leyent, hogy lehúzzák a magyarok pénzét az ukrán haverjai aranybudiján.  

 

