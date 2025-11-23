Hírlevél

Rendkívüli

Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy azt napokig érezni fogja

3 órája
A bírák által letöltött applikációk ügyében a Tisza Párt elnöke egyet tehetett volna: a feléje áradó bizalom megköszönése mellett nyomatékkal megkéri a pártjával kapcsolatba lépett bírákat, hogy haladéktalanul töröljék magukat, mivel politikai megnyilvánulásuk összeférhetetlen a jogállamisággal. Nem ezt tette – írta Schiffer András a bejegyzésében.
A bírák által letöltött applikációk ügyében a Tisza Párt elnöke egyet tehetett volna: a feléje áradó bizalom megköszönése mellett nyomatékkal megkéri a pártjával kapcsolatba lépett bírákat, hogy haladéktalanul töröljék magukat, mivel politikai megnyilvánulásuk összeférhetetlen a jogállamisággal. Nem ezt tette – írta Schiffer András a Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter most éppen Schiffer Andrást ócsárolja (Fotó: YouTube)

Az LMP egykori elnöke hozzátette:

Ehelyett magát meg nem hazudtolva engem ócsárol a Kossuth Rádió Facebook-oldalán (és hergeli ellenem a fanatikusait), mert bátorkodtam szóvá tenni, hogy Magyarországon 1989 óta szigorúan tilos bíráknak bármilyen politikai tevékenységet kifejteniük. Ez a fedezet ugyanis akkor, amikor például a hatalom számára kellemetlen bírói ítéletek tiszteletben tartását követeljük. A Tisza-vezér reakciója egyetlen dolgot igazol: sokféle célja lehet, de a jogállam helyreállítása biztosan nem tartozik közéjük

– hangsúlyozta Schiffer András a Facebook-bejegyzésében.

