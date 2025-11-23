Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy azt napokig érezni fogja

Ehelyett magát meg nem hazudtolva engem ócsárol a Kossuth Rádió Facebook-oldalán (és hergeli ellenem a fanatikusait), mert bátorkodtam szóvá tenni, hogy Magyarországon 1989 óta szigorúan tilos bíráknak bármilyen politikai tevékenységet kifejteniük. Ez a fedezet ugyanis akkor, amikor például a hatalom számára kellemetlen bírói ítéletek tiszteletben tartását követeljük. A Tisza-vezér reakciója egyetlen dolgot igazol: sokféle célja lehet, de a jogállam helyreállítása biztosan nem tartozik közéjük