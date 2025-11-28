Magyar Pétert még Márki-Zay is lenyomta – itt vannak a számok

Magyar Péter diadalmasnak számító előválasztási részvételről beszélt, amikor közölte, hogy 300 ezer ember voksolt a jelöltjeire. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek a számok szerinte erősen túlzóak, és jóval kisebbek a négy évvel ezelőttinél.

Magyar Péter

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Kocsis azt írta, Magyar Péter most azt várja el, hogy higgyék el neki ezt a 300 ezres adatot, miközben szerinte korábban is rendre nagyobb számokat mondott a valóságnál. A politikus példaként említette a Tisza Világ applikációt, amelyet Magyar Péter állítása szerint 400 ezren töltötték le, később azonban a kiszivárgott adatokból kiderült, hogy valójában 200 ezerről volt szó, ráadásul az adatbázisban más forrásból származó nevek is szerepeltek.

A frakcióvezető szerint még ha elfogadnánk is Magyar Péter mostani 300 ezres állítását, akkor is egyértelmű, hogy ez jóval elmarad a 2021-es baloldali előválasztástól.

Akkor az első fordulóban 634 ezren, a másodikban pedig 662 ezren szavaztak.

Ezeknek több mint háromnegyede ráadásul személyes voksolás volt, nem pedig online kattintás, ahogy a mostani Tisza-féle előválasztáson.

Kocsis Máté úgy fogalmazott, míg a négy évvel ezelőtti, kétszer ekkora részvételből „Márki-Zay Péter és egy irgalmatlan zakó” lett, most Magyar Péter próbál győzelmi jelentéseket megfogalmazni. A frakcióvezető szerint a „szikár tény” az, hogy a jelenlegi előválasztás csupán feleannyi baloldali embert érdekelt, mint 2021-ben.

Bejegyzését azzal zárta: „Még 135 nap, és magadat sütöd szénné, nem az almás pitét.”