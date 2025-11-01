Az ellenzék szakértője a Partizánban temette el Magyar Pétert, és dicsőítette Orbán Viktort

Tegnap közel kétórás interjút adott a Partizánnak Tölgyessy Péter, aminek során sok minden más mellett szóba került a Fidesz és Tisza versenyfutása. A történet pikantériája, hogy a baloldali politológus, korábbi SZDSZ-es parlamenti képviselő májusban még Magyar Péterék győzelmét jósolta, ugyanitt, Gulyás Márton vendégeként. Úgy fogalmazott, először gondolja úgy, hogy a Fidesz veszíthet. Az akkori interjú során olyan kifejezetten erős állításokat tett, minthogy „a Fidesz lefele tartó pályán van, és innen nincs visszaút, sőt gyorsuló ütemben fog lefelé menni", és „elképzelhető az is, hogy a Tisza az összes egyéni kerületet megnyeri a választásokon".
Előadását akkor megosztotta Török Gábor politológus is azzal a kommentárral, hogy Tölgyessyre érdemes odafigyelni, hiszen legutóbb 2006-ban mondott hasonlókat, és akkor a Fidesz vereséget szenvedett a választáson. A jelek szerint az elmúlt hónapokban jelentősen megváltozott Tölgyessy véleménye, hiszen a pénteki Partizán interjúban már a Fideszt tartotta a választás esélyesének.
Magyar kampánya befulladt
„Szabályos extázisban van az ellenzéki közeg. Közvetlenül a napirenden levőnek látja az Orbán Viktor bukását. Most sajnos ellent kell mondanom" – indította gondolatmenetét a politológussá érett egykori szabad demokrata politikus. Úgy látja, hogy Magyar Péter „felhajtóereje" elfogyóban van.
És nincs benne igazán új elem, és az az érzésem, hogy a Magyar Péter kampánya is elakadóban van. Tehát az ő felhajtóereje már nem olyan, mint volt egy évvel vagy fél évvel ezelőtt. És a kettő találkozásából mondom azt, hogy bármi lehet a verseny vége
– tette hozzá.
Tölgyessy szerint az is a Fidesz malmára hajtotta a vizet, hogy Orbán Viktor október 23-ai beszéde „összehasonlíthatatlanul" koncentráltabb és őszintébb volt." „Egyáltalán nem ért vele egyet az ember, de ettől még nagyon hatásosan volt fölépítve az egész. Magyar Péteré az meg ilyen félperces, egyperces internetes poénok sora volt, amik csengtek-bongtak. Nagyon szépen meg lehetett őket tapsolni, de nem láttam benne egy államférfi koncepciót Magyarország bajainak a megoldására" – bírálta a Tisza elnökének ünnepi felszólalását.
A politológus szerint a 14. havi nyugdíj is a jobboldal választási esélyeit növeli, hiszen „azt hozni fogja a postás, vagy ott lesz a számlán", szemben Magyar ígéreteivel, ez valós lépés lesz.
Tölgyessy kitért Orbán Viktor geopolitikai szerepére, és tőle szokatlan módon elismerőleg beszélt miniszterelnök teljesítményéről. „Nagyon kicsi ország vagyunk, de Orbán Viktor mégis számottevő tényező. Számomra még ma is hihetetlen, pedig évek óta így van. Nagyjából a migrációs válság, tehát '15 óta Magyarország vezető helyen van, és azt hinné az ember, hogy ez majd lecseng valamelyest, és nem" – ismerte el váratlanul Orbán Viktor és kormányának diplomáciai erőfeszítéseit a volt SZDSZ-es politikus.
Úgy látja, hogy Magyarországgal az ország méretéhez képest gyakran foglalkoznak a nemzetközi sajtóban. „Orbán Viktor említése az amerikai lapokban nagyjából alatta van a brit-francia-német szintnek, de rögtön utána következik. Nagyjából olasz szinten van. Messze-messze meghaladja Hollandiát, ugye mégiscsak egy régi ország, majdnem kétszer nagyobb, mint Magyarország. Tehát Orbán Viktor egy nagyon komoly szereplő ebben a dologban. Ezt nem szereti a magyar ellenzék érzékelni" – jött az újabb dicséret Tölgyessítől, aki a gondolatmenet végén felidézte Donald Trump korábbi megnyilvánulását, miszerint száz százalékig Orbán Viktor mögött vannak.