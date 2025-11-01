Az ellenzék szakértője a Partizánban temette el Magyar Pétert, és dicsőítette Orbán Viktort

Tegnap közel kétórás interjút adott a Partizánnak Tölgyessy Péter, aminek során sok minden más mellett szóba került a Fidesz és Tisza versenyfutása. A történet pikantériája, hogy a baloldali politológus, korábbi SZDSZ-es parlamenti képviselő májusban még Magyar Péterék győzelmét jósolta, ugyanitt, Gulyás Márton vendégeként. Úgy fogalmazott, először gondolja úgy, hogy a Fidesz veszíthet. Az akkori interjú során olyan kifejezetten erős állításokat tett, minthogy „a Fidesz lefele tartó pályán van, és innen nincs visszaút, sőt gyorsuló ütemben fog lefelé menni", és „elképzelhető az is, hogy a Tisza az összes egyéni kerületet megnyeri a választásokon".

Tölgyessy Péter a Partizánban: Magyar Pétert bírálta, Orbán Viktort megdicsérte

Előadását akkor megosztotta Török Gábor politológus is azzal a kommentárral, hogy Tölgyessyre érdemes odafigyelni, hiszen legutóbb 2006-ban mondott hasonlókat, és akkor a Fidesz vereséget szenvedett a választáson. A jelek szerint az elmúlt hónapokban jelentősen megváltozott Tölgyessy véleménye, hiszen a pénteki Partizán interjúban már a Fideszt tartotta a választás esélyesének.

Magyar kampánya befulladt

„Szabályos extázisban van az ellenzéki közeg. Közvetlenül a napirenden levőnek látja az Orbán Viktor bukását. Most sajnos ellent kell mondanom" – indította gondolatmenetét a politológussá érett egykori szabad demokrata politikus. Úgy látja, hogy Magyar Péter „felhajtóereje" elfogyóban van.

És nincs benne igazán új elem, és az az érzésem, hogy a Magyar Péter kampánya is elakadóban van. Tehát az ő felhajtóereje már nem olyan, mint volt egy évvel vagy fél évvel ezelőtt. És a kettő találkozásából mondom azt, hogy bármi lehet a verseny vége

– tette hozzá.

Tölgyessy szerint az is a Fidesz malmára hajtotta a vizet, hogy Orbán Viktor október 23-ai beszéde „összehasonlíthatatlanul" koncentráltabb és őszintébb volt." „Egyáltalán nem ért vele egyet az ember, de ettől még nagyon hatásosan volt fölépítve az egész. Magyar Péteré az meg ilyen félperces, egyperces internetes poénok sora volt, amik csengtek-bongtak. Nagyon szépen meg lehetett őket tapsolni, de nem láttam benne egy államférfi koncepciót Magyarország bajainak a megoldására" – bírálta a Tisza elnökének ünnepi felszólalását.