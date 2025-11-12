„Globális biztonsági kockázat”

A Zahid.net „háttérbeszélgetése” klasszikus balliberális sablonokkal ostorozza a magyar kormányt: szerintük Magyarországon nincs sajtószabadság, Orbán „menekülési tervként” szervezte a találkozót. Arról viszont hallgatnak, hogy Ukrajnában évek óta tiltanak be médiumokat, nincsenek választások, és a magyar kisebbség jogait rendszeresen megsértik.

Orbán politikai túlélésre játszik”

– harsogják a Zelenszkijhez hű lapok, miközben Magyar Péter ugyanígy fogalmaz a hazai közéletben. A két kommunikációs vonal gyakorlatilag fedésben van: ugyanaz a narratíva, ugyanaz a cél – gyengíteni a magyar kormányt.

A kijevi média a Trump-Orbán csúcs után azonnal őrjöngésbe kezdett, visszhangozva Magyar Pétert.

Forrás: Shutterstock

Magyar Pétert hősként ünneplikaz ukrán nacionalisták

Az ukrán szélsőséges oldalak, mint az „Apánk Bandera, anyánk Ukrajna” nevű csoport, vallásos áhítattal osztják a Deutsche Welle és a Direkt36 Magyar Pétert dicsőítő cikkeit. A Podrobici nevű YouTube-csatorna „forradalmi változásként” emlegeti a Tisza Párt kampányát, míg a Comments.ua Orbán Viktor diplomatikus mondataiból „irányváltást” kreál.

A képlet egyszerű: az ukrán sajtó Magyar Pétert saját emberének tekinti, a hazai baloldal pedig szolgai módon átveszi a kijevi propagandát.

A békepárti Magyarország és az Orbán-Trump együttműködés sikere viszont változatlanul ott van, ahol a legtöbbet számít – a magyar emberek mindennapi rezsivédelmében.