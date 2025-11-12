Orbán Viktor elérte, amit sokan lehetetlennek tartottak: Donald Trump támogatásával kikerülte az orosz szankciók csapdáját, ezzel megvédte a rezsicsökkentést és az ország energiaellátását. A találkozó óriási diplomáciai siker volt, amit még a Fehér Ház vendégházában, a Blair House-ban való elszállásolás is jelzett – az Ellenpont szerint ez kizárólag a legjelentősebb vendégeknek jár. Az ukrán sajtó és Magyar Péter természetesen tombol.
A barátság mint fegyver: hogyan menti meg Trump Orbán Viktort Ukrajna árán”
– ezzel a címmel jelent meg az ukrán Espresso lap támadó cikke, amelyben Magyar Péter szavait visszhangozzák. A béketárgyalás gondolatát is „bűnnek” nevezték, ami jól mutatja, hogy a kijevi médiában a békepárti álláspont még mindig vörös posztó.
„Globális biztonsági kockázat”
A Zahid.net „háttérbeszélgetése” klasszikus balliberális sablonokkal ostorozza a magyar kormányt: szerintük Magyarországon nincs sajtószabadság, Orbán „menekülési tervként” szervezte a találkozót. Arról viszont hallgatnak, hogy Ukrajnában évek óta tiltanak be médiumokat, nincsenek választások, és a magyar kisebbség jogait rendszeresen megsértik.
Orbán politikai túlélésre játszik”
– harsogják a Zelenszkijhez hű lapok, miközben Magyar Péter ugyanígy fogalmaz a hazai közéletben. A két kommunikációs vonal gyakorlatilag fedésben van: ugyanaz a narratíva, ugyanaz a cél – gyengíteni a magyar kormányt.
Magyar Pétert hősként ünneplikaz ukrán nacionalisták
Az ukrán szélsőséges oldalak, mint az „Apánk Bandera, anyánk Ukrajna” nevű csoport, vallásos áhítattal osztják a Deutsche Welle és a Direkt36 Magyar Pétert dicsőítő cikkeit. A Podrobici nevű YouTube-csatorna „forradalmi változásként” emlegeti a Tisza Párt kampányát, míg a Comments.ua Orbán Viktor diplomatikus mondataiból „irányváltást” kreál.
A képlet egyszerű: az ukrán sajtó Magyar Pétert saját emberének tekinti, a hazai baloldal pedig szolgai módon átveszi a kijevi propagandát.
A békepárti Magyarország és az Orbán-Trump együttműködés sikere viszont változatlanul ott van, ahol a legtöbbet számít – a magyar emberek mindennapi rezsivédelmében.