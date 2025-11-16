Ezért nem vitázik Orbán Viktor Magyar Péterrel – nagyon egyszerű oka van

Orábn Viktor csak szuverén miniszterelnök-jelölttel vitázik, Magyar Péter pedig nem az – mutatott rá Menczer Tamás egy balliberális újságírónak, aki arról kérdezte, a kormányfő miért nem vitázik a Tisza Párt elnökével. Hogy Magyar Péter miért nem szuverén jelölt, a kormánypártok kommunikációs igazgatója Facebook-videójában emlékeztetett: Manfred Weber kijelentette, „Orbán Viktor a múlt, Magyar Péter a jövő, Magyar Péter az én emberem”.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: Teknős Miklós)

Arra a felvetésre, miszerint Manfred Weber több mint húsz éven keresztül a Fidesz-KDNP szövetségese volt, Menczer Tamás emlékeztetett: az Európai Néppárt elnöke azóta háború- és bevándorláspárti álláspontot vett fel és még az LMBTQ-lobbit is támogatja. – Ezért jöttünk mi ki a Néppártból, és így, ezért ment be a Tisza – szögezte le.

Mint arról az Origo is beszámolt, a miniszterelnöktől Rónai Egon is megkérdezte interjújában, miért nem vállal vitát. Orbán Viktor közölte, a Tisza egy brüsszeli projekt, onnan is finanszírozzák, aki a Tisza Pártra szavaz, az Brüsszelre szavaz.

– Vita folyamatosan van, és én azokkal vitatkozom, akik egy másik kormányt szeretnének. Azokkal nem vitatkozom, akiket külföldről finanszíroznak – szögezte le.