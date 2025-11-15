Érdektelenségbe fulladt Magyar Péter háborúpárti gyűlése – kép

„Aki más tollával ékeskedik, az mindig félni fog, mikor hullik ki az első tolla” – tartja a mondás. A mai nap eredményeinek ismeretében úgy látszik, Magyar Péter ismét öngólt rúgott, egy újabb pofonba szaladt bele.

Egyre nagyobb öngólokat rúg Magyar Péter, mutatott rá Deák Dániel, a a XXI. Század Intézet vezető elemzője

Fotó: Illusztráció/Mirkó István

Magyar Péter és az újabb öngól

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán mutatott rá a tiszások újabb kudarcára, amely most már több mint kínos. Ahogy a politológus is megemlítette, a tiszások egyre kisebb térre szervezik a rendezvényeiket, így volt ez szombaton is Győrben. A vezető elemző egy drónfotóra hivatkozva kiemelte, alig ezren lézengtek a tiszás rendezvénynek otthont adó győri téren.

A drónfotó 14 óra 20 perckor készült, tehát a rendezvény kezdete után. Jól láthatóan alig ezer ember lézeng a Tisza rendezvényén. Ez egyértelműen kudarc Magyar Péter számára, aki ma lendületet akart venni

– írja Deák Dániel a közösségi oldalán.

Totális kudarc Magyar Péter országjárása

Mindössze a fővárosi tiszások lelkesedésén és az utazások hatékony szervezésén múlott, hogy Magyar Péter Bátonyterenyén tartott utcafóruma nem fulladt teljes kudarcba – értesült a Magyar Nemzet egy, a Tisza Szigetek koordinációjával kapcsolatos feladatokat ellátó személytől. Az informátor állítása szerint helyiek alig voltak a fórumon, ez pedig még Magyar Pétert is megdöbbentette. A részletek az Origón!