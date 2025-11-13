Magyar Péter pártcsaládja így érvel a migrációs paktum mellett Brüsszelben – ezt érdemes látni!

Az éves migrációkezelési ciklus elindítása kézzelfogható lépés a migrációs paktum végrehajtása felé. 2015-ben azonban még nem rendelkeztünk igazságos és kiegyensúlyozott rendszerrel – fogalmazott Tobas Tomé, Svédország európai parlamenti képviselője, aki egy saját példát hozva elmondta, egy év alatt 160 ezer ember nyújtott be menedékkérelmet Svédországban.

A politikus tanulságos beszédére Orbán Balázs hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán, hogyan is érvel a migrációs paktum mellett Magyar Péter brüsszeli pártcsaládja.

Tomas Tobé beszédében felháborodva tette fel a kérdést, hogyan kerülhetett ennyi migráns a kontinens északi felére? – Emlékeztetném önöket, hogy az ország Európa északi felén található, hogy történhetett ez meg? Fontosnak tartom, hogy a migrációt európai ügyként kezeljük, és közösen vállaljunk felelősséget a szolidaritás szellemében – fejezte ki reményeit.

Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre

Az Európai Bizottság a héten jelentette be, megnyitná az utat a migránsok előtt, miután a „migrációs nyomás alatt álló országokba”, Spanyolországba, Olaszországba, Görögországba és Ciprusra tavaly „aránytalanul sok” migráns érkezett. A Bizottság az uniós szolidaritás jegyében így a többi EU-tagállamban telepítené le őket.

A brüsszeli szabályozás kapcsán Magyarország, Lengyelország és Szlovákia azonban határozottan közölte: nem hajlandó elfogadni a kvótákat, nem fizet és egyetlen illegális migránst sem telepít le a saját területén.

Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre. Nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!

– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.