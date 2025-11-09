Magyar Péter sikertelenül próbálja mederbe terelni a Tisza Párt támogatóit

Az offline és az online térben egyaránt szenved a Tisza Párt, a folyamatos botrányok hatására sorra fordulnak el a hívek. Magyar Péter forradalminak hirdetett rendszerváltó tagsága megfeneklett, az adatbotrány után a Tisza Világ applikációt sorra hagyták el a szimpatizánsok, de az országjárásokon is kevesen lézengenek – írta vasárnap a Magyar Nemzet.

Magyar Péter

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

A lap sorra veszi Magyar Péter és a Tisza tagtoborzó ötleteit, azok hatékonyságát és eredményeit. Megállapítják, hogy:

sem a rendszerváltó tagság nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mivel a tervezett 50 ezer tag helyett alig 35 ezer támogatója van ezen a felületen a Tisza Pártnak,

sem a Tisza-app nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezen a platformon történt az a brutális adatszivárgás, amelyről többször is írtunk – 200 000 magyar állampolgár érzékeny adatai kerültek ki az internetre,

sem az országjárása nem hozott átütő sikert, egyre kevesebben jelennek meg a rendezvényein, egyelőre úgy tűnik, a mostani novemberben indított újabb országjárása is csak a képviselőjelöltek hiányának elkendőzésére kezdődött,

sem az eredetileg nyilvánosra tervezett képviselőjelölt-jelölt jelentkezésről, kiválasztásról nem tudni biztos adatokat, egyelőre az tűnik fixnek, hogy Magyar Péter indul a választáson.

Magyar Péter pénzlehúzó bulija csak egy olcsó trükk

Magyar Péter forradalminak szánt találmánya (rendszerváltó tagság) tulajdonképpen csak olcsó trükk, amivel hatalmas összegeket kaszálhatott a híveitől – írtuk meg korábban.

Egyre többen gondolják úgy, hogy nem fizetik a tagsággal járó komoly összeget, először tavaly csappant meg érezhetően a taglétszám (ekkor egy időre le is vették honlapjukról a tagszámlálót), majd Kollár Kinga ominózus elszólását követően lett elege többeknek ebből a projektből.

A legkisebb támogatási összeg háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is.

Magyar Péter forradalminak szánt kezdeményezései eddig több fronton is kudarcot vallottak:

a jelöltállítás elmarad, a rendszerváltó tagság gyér, a Tisza-szigetek pedig vidéken és a fővárosban is láthatatlanok. A párt erőforráshiánya és szervezési nehézségei komoly kérdéseket vetnek fel a jövőbeni kampány sikerességét illetően.

Arról nem is szólva, hogy világraszóló botrány alakult ki a Tisza-app adatszivárgását követően, tízezrek hagyják ott az önjelölt pártvezért, aki próbál menekülni, cáfolni, de nem igazán sikerült eddig érdemben magyarázatot adni a fejlesztésre sem, nemhogy a botrányos adatszivárgásra.