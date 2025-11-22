Takács Péter: Folytatódik a Tiszás Szürreality

Magyar Péter, miután Hegedűs Zsoltot már túlságosan félti tőlem, nem is engedte el sehová, pedig négy helyre hívtak minket élő televíziós vitára. Most azt találta ki, hogy kiszervezi a vita feladatát. Erre pedig a Magyar Orvosi Kamara elnökét, Álmos Pétert nézte ki – mondta el Takács Péter egészségügyi államtitkár Facebook-videóbejegyzésében.

Budapest, 2025. április 28. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az Észak-budai Szent János Centrumkórház teljes körű felújításáról tartott sajtótájékoztatón a kórház már elkészült Kútvölgyi Tömbje előtt

Fotó: MTI/Purger Tamás

Az államtitkár bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy „az ellenzéki propagandasajtó egyik zászlóshajója”, a Válasz Online azzal kereste meg, hogy a Magyar Orvosi Kamara elnökének kezdeményezésére élő vitát szervezne köztük.

Takács Péter Magyar Péternek címezte válaszát

Az egészségügyi államtitkár felhívta Magyar Péter figyelmét arra, hogy egy valamit tisztázni kell,

politikus politikussal vitatkozik. Nem egy érdekképviseleti szervezet vezetőjével és nem egy köztestület elnökével. Velük ugyanis egyeztet.

Az államtitkár hozzátette, ha vitát szeretne Magyar, akkor szedje össze a bátorságát és küldje a kijelölt egészségügyi miniszterjelöltjét, Hegedűs Zsoltot, vagy jöjjön ő maga, állok rendelkezésükre akár a Válasz Online-ban is.

Ahogyan Takács Péter fogalmazott:

„Légy bátor, ne bújj a kamara szoknyája mögé! Ne szervezd ki a vitát egy köztestület elnökére! Politikus politikussal vitázik, a köztestületekkel, érdekképviseletekkel egyeztet.”

„Amennyiben a MOK elnöke élne a szakmai egyeztetés lehetőségével, természetesen szívesen látom – ahogyan eddig is” – tette hozzá.