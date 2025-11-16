Atombomba – Magyar Péter tanácsadója Magyarország megbüntetéséről fantáziál

Petschnig Mária Zita újabb példát mutatott arra, milyen irányba haladna Magyar Péter pártja, ha a brüsszeli elvárásoknak megfelelően alakítaná át hazánk agrár- és gazdaságpolitikáját – írta meg az Ellenpont. A Tisza-rendezvényen úgy fogalmazott a baloldali közgazdász: „elveszik tőlünk a szavazati jogot, ezt hívják atombombának”, majd a magyar gazdákat és a területalapú támogatási rendszert is élesen bírálta. Szerinte a támogatásokhoz szokott agrárium „nem csinál érte semmit”, és ezeket a jövőben jogállamisági feltételekhez kellene kötni.
A gazdák pénzét vennék el – brüsszeli mintára
A Tisza szakértője olyan brüsszeli terveket dicsért, amelyek a Közös Agrárpolitikát teljesen átalakítanák.
Az EU a területalapú támogatásokat hozamalapú rendszerre cserélné, ami a hagyományos gazdaságokat hátrányba sodorná, miközben a nagy hozamot előállító – akár génmódosított terményeket használó – modelleket hozná helyzetbe. A jelentések szerint a kieső uniós termelést ukrán gabonaimporttal pótolnák, ami egyértelműen gyengítené a magyar gazdák pozícióját.
A Tisza álláspontja egybeesik Brüsszel terveivel
Magyar Péter maga is támogatta az uniós agrártámogatási rendszer teljes átalakítását az EP AGRI-bizottságában mondott 2024-es felszólalásában. Petschnig pedig továbbment: szerinte a jövőben a jogállamisági mechanizmust is rá lehetne húzni az agrártámogatásokra, ami politikai fegyverként béníthatná meg akár egy teljes tagállam mezőgazdaságát. A szakértő szavai újabb bizonyítékként szolgálnak arra, hogy a Tisza Párt programja a brüsszeli agrárpolitika legkeményebb vonalát követi – a magyar gazdák kárára.