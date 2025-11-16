Hírlevél

Rendkívüli

Donald Trump ismét Orbán Viktort méltatta egy interjúban

Magyar Péter

Atombomba – Magyar Péter tanácsadója Magyarország megbüntetéséről fantáziál

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Tisza Párt székesfehérvári rendezvényén Petschnig Mária Zita arról beszélt, milyen büntetéseket szabhatna ki Brüsszel Magyarországra – tudósított az Ellenpont. Magyar Péter közgazdásza szerint akár a szavazati jog megvonása és az agrártámogatások átalakítása is „kézenfekvő” lehet.
Magyar PéterTisza PártterületalapútámogatásPetschnig Mária Zita

Petschnig Mária Zita újabb példát mutatott arra, milyen irányba haladna Magyar Péter pártja, ha a brüsszeli elvárásoknak megfelelően alakítaná át hazánk agrár- és gazdaságpolitikáját – írta meg az Ellenpont. A Tisza-rendezvényen úgy fogalmazott a baloldali közgazdász: „elveszik tőlünk a szavazati jogot, ezt hívják atombombának”, majd a magyar gazdákat és a területalapú támogatási rendszert is élesen bírálta. Szerinte a támogatásokhoz szokott agrárium „nem csinál érte semmit”, és ezeket a jövőben jogállamisági feltételekhez kellene kötni.

Magyar Péter
Petschnig Mária Zita már többször kifejezte szimpátiáját Magyar Péter politikájával kapcsolatban
Forrás: Ellenpont

A gazdák pénzét vennék el – brüsszeli mintára

A Tisza szakértője olyan brüsszeli terveket dicsért, amelyek a Közös Agrárpolitikát teljesen átalakítanák. 

Az EU a területalapú támogatásokat hozamalapú rendszerre cserélné, ami a hagyományos gazdaságokat hátrányba sodorná, miközben a nagy hozamot előállító – akár génmódosított terményeket használó – modelleket hozná helyzetbe. A jelentések szerint a kieső uniós termelést ukrán gabonaimporttal pótolnák, ami egyértelműen gyengítené a magyar gazdák pozícióját.

 

Brüsszel háborút indít a magyar gazdák ellen – bíróság elé citálhatják hazánkat!

A Tisza álláspontja egybeesik Brüsszel terveivel

Magyar Péter maga is támogatta az uniós agrártámogatási rendszer teljes átalakítását az EP AGRI-bizottságában mondott 2024-es felszólalásában. Petschnig pedig továbbment: szerinte a jövőben a jogállamisági mechanizmust is rá lehetne húzni az agrártámogatásokra, ami politikai fegyverként béníthatná meg akár egy teljes tagállam mezőgazdaságát. A szakértő szavai újabb bizonyítékként szolgálnak arra, hogy a Tisza Párt programja a brüsszeli agrárpolitika legkeményebb vonalát követi – a magyar gazdák kárára.

