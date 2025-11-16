Atombomba – Magyar Péter tanácsadója Magyarország megbüntetéséről fantáziál

Petschnig Mária Zita újabb példát mutatott arra, milyen irányba haladna Magyar Péter pártja, ha a brüsszeli elvárásoknak megfelelően alakítaná át hazánk agrár- és gazdaságpolitikáját – írta meg az Ellenpont. A Tisza-rendezvényen úgy fogalmazott a baloldali közgazdász: „elveszik tőlünk a szavazati jogot, ezt hívják atombombának”, majd a magyar gazdákat és a területalapú támogatási rendszert is élesen bírálta. Szerinte a támogatásokhoz szokott agrárium „nem csinál érte semmit”, és ezeket a jövőben jogállamisági feltételekhez kellene kötni.

Petschnig Mária Zita már többször kifejezte szimpátiáját Magyar Péter politikájával kapcsolatban

Forrás: Ellenpont

A gazdák pénzét vennék el – brüsszeli mintára

A Tisza szakértője olyan brüsszeli terveket dicsért, amelyek a Közös Agrárpolitikát teljesen átalakítanák.