„A nyugdíjakat relatíve csökkenteni kell” – ezt mondta Magyar Péter tanácsadója élő adásban

Fokozatosan csökkenteni kellene a nyugdíjakat, és nem szabadna emelni őket – ezt mondta Simonovits András, Magyar Péter tanácsadója még 2017-ben az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A közgazdász az adásban Orbán Viktor akkori nyilatkozatára reagált, és nyíltan bírálta a kormány döntését, amely a nyugdíjak értékének megőrzését tűzte ki célul – írja az Ellenpont.

Simonovits András, Magyar Péter tanácsadója (Forrás: Ellenpont)

„Inkább fokozatosan kéne a nyugdíjakat relatíve csökkenteni, nem újabb ígéreteket tenni” – mondta Simonovits, majd hozzátette: a 13. havi nyugdíjat és a Nők40-et is meg kellene szüntetni, mert ezek szerinte „értelmetlenek”. A kijelentés még a műsorvezetőt is meglepte, aki megjegyezte: „Erre most sokan felkapják a fejüket.”

A közgazdász nem hátrált meg: „Relatíve, a keresetekhez képest kellene csökkenteni a nyugdíjakat. Mert ez így nem lesz fedezhető. A Nők40-et meg kell szüntetni, mert finanszírozhatatlan. Igen, ha megszüntetnék, abból lehetne fizetni a 13. havit, de egyik ugyanolyan értelmetlen, mint a másik” – fogalmazott.

Simonovits András a Gyurcsány-kormány idején rangos állami kitüntetést kapott, a CEU-n is tanított, és korábban többször dicsérte Bajnai Gordon megszorító intézkedéseit. Most Magyar Péter mellett dolgozik, a Tisza Párt tanácsadójaként.

A szakértő az elmúlt években többször visszatért ugyanahhoz az állásponthoz:

interjúiban újra és újra a nyugdíjak megadóztatását és csökkentését javasolta.

A 24.hu-nak idén nyáron adott interjúban például arról beszélt, hogy tíz–húszszázalékos, sőt akár harminc–negyvenszázalékos csökkentésre is szükség lenne az induló nyugdíjak esetében.

A Tisza környékén más közgazdászok is hasonló véleményt képviselnek. Surányi György például a Partizánban azt mondta, „semmilyen alapja nincs” a 13. havi nyugdíjnak, Petschnig Mária Zita pedig a programírók között többször is bírálta a juttatást.