Rendkívüli

Meghalt Dick Cheney

Durva

T. Danny drogügye sokkal durvább, mint azt korábban sejteni lehetett

Ukrajna

Kiszivárgott Magyar Péter telefonszáma – mutatjuk!

Kiszivárgott Magyar Péter telefonszáma, miután több mint 200 000 Tiszához köthető adat került Ukrajnába — az érintett szerint ő sem tudta megakadályozni saját adata kiszivárgását.
UkrajnaSzarvas SzilveszterMagyar Péter

„Akkor mondom Magyar Péter telefonszámát … merthogy az övé is kiszivárgott(...) na jó, ilyet mégsem lehet tenni – mondta Szarvas Szilveszter a legújabb Facebook-videójában.

Magyar Péter
Hatalmas botrány Magyar Péter körül
Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto / AFP

Magyar Péter saját adatainak védelmére sem volt képes, így nehéz elképzelni, hogyan tudná megvédeni a magyarok személyes adatait.

 

