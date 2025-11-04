Kiszivárgott Magyar Péter telefonszáma – mutatjuk!

„Akkor mondom Magyar Péter telefonszámát … merthogy az övé is kiszivárgott(...) na jó, ilyet mégsem lehet tenni – mondta Szarvas Szilveszter a legújabb Facebook-videójában.

Hatalmas botrány Magyar Péter körül

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto / AFP

Magyar Péter saját adatainak védelmére sem volt képes, így nehéz elképzelni, hogyan tudná megvédeni a magyarok személyes adatait.