Kiszivárgott Magyar Péter telefonszáma – mutatjuk!

Kiszivárgott Magyar Péter telefonszáma, miután több mint 200 000 Tiszához köthető adat került Ukrajnába — az érintett szerint ő sem tudta megakadályozni saját adata kiszivárgását.
„Akkor mondom Magyar Péter telefonszámát … merthogy az övé is kiszivárgott(...) na jó, ilyet mégsem lehet tenni – mondta Szarvas Szilveszter a legújabb Facebook-videójában.
Magyar Péter saját adatainak védelmére sem volt képes, így nehéz elképzelni, hogyan tudná megvédeni a magyarok személyes adatait.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!