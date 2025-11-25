Magyar Péter ettől ki fog borulni: még a baloldali elemző szerint is fájni fog a Tisza Pártnak a lebukás

Hírlevél

„Nagyon kellemetlen a Tisza Pártra nézve az Index mai cikke” – írja Nagy Attila Tibor, aki szerint a lap által bemutatott, aláírásokkal és fotókkal igazolt megszorítási és adóemelési tervek már túlmutatnak a hazugság vádján. Bár a leglojálisabb támogatók mindent elhisznek Magyar Péterről, az elemző úgy látja: a szélesebb választói réteg számára riasztó lehet az a kép, amely szerint a Tisza Párt hatalomra kerülve súlyos terheket róna a lakosságra és a vállalkozásokra.
Nagyon kellemetlen Magyar Péter pártjára nézve az Index mai cikke – írja Facebook-bejegyzésében Nagy Attila Tibor politikai elemző.

Nagy Attila Tibor, Magyar Péter, baloldal, elemző, Tisza Párt, terv
Fotó: ATV

Mint korábban beszámoltunk róla: Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került, eszerint brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt. A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené.

 

Nagy Attila Tibor szerint az üzenet: Ha jön Magyar Péter, kutyaadó is lesz

Nagy Attila Tibor most azt írta: az elkötelezett híveket ez nem ingatja meg, szerintük az Index hazudik. Az első szótól az utolsóig. Csakhogy az Index cikke ezúttal fényképeket, aláírásokat is mellékelt a megszorítások, adóemelések sorát tartalmazó állítólagos programhoz- vagy tervezethez. Akik mindenáron kormányváltást-, rendszerváltozást akarnak, mélyen hisznek Magyar Péterben,azokat ez sem érdekli, ők aligha hisznek az Indexnek.

Csakhogy nem mindenki Magyar Péter-fan

– írja az elemző, aki szerint a gond ott lehet, hogy a fideszes, és tiszás választópolgár számára nagyon is jól lefordítható azon üzenet, hogy emelkedhet az adófizetési kötelezettsége. Azaz:  ha jön Magyar Péter, jön az évi 18 ezer forintos macska-és kutyaadó is. 

Borítókép: Az ATV műsora (Forrás: ATV)

 

