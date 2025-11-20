Új riválisa van Magyar Péternek, átvették az irányítást a jelöltjei felett

Emberére akadt Magyar Péter, komoly kihívója van a Tiszában. A PRESS KUKAC ugyanis úgy látszik, átvette az irányítást a Tisza kommunikációja fölött, és a Tisza jelöltjei csak neki engedelmeskednek – írta Szentkirályi Alexandra Facebook-videója fölé.

Magyar Péter elveszítette az irányítást

A budapesti Fidesz elnökét a felvételen arra kérték, hogy csináljon úgy, mintha tiszás jelölt lenne. Ekkor a tiszás jelöltekhez hasonlóan elmondta a Tisza Párt sajtócímét.

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, hétfőn a Tisza Párt hosszas ígérgetés és magyarázkodás után végre nyilvánosságra hozta jelöltjeit. Bohár Dániel telefonon próbált elérni közülük néhányat, hogy válaszoljanak pár egyszerű kérdésre.

Rettegnek a tiszás jelölt-jelöltek Magyar Pétertől. Nem mernek semmit mondani”

– írta egyik videójához, amelyből többet is megosztott közösségi oldalán. Az összes tiszás jelöltaspiráns arra kérte a riportert, hogy a megadott e-mailre válaszoljon.