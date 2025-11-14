Magyar Péter követői durván kitálaltak, egyre kevésbé bíznak a pártelnökben

Kezdik elveszíteni bizalmukat Magyar Péterben azok a csalódott aktivisták az elmúlt időszak eseményei miatt – adta hírül a Magyar Nemzet. A lap több háttérbeszélgetésen is részt vett Magyar Péter számos követőjével, akik elmondása szerint ma már kevésbé tudnak megbízni a pártelnökben, mint korábban, miután az számos esetben nem tartottta be ígéreteit. A megkérdezettek között voltak egyszerű Tisza-szimpatizánsok, akik letöltötték a Tisza Világ applikációt; Tisza-sziget-tagok; pártaktivisták és egy olyan pártvezető is, aki Magyar Péter belső köréhez tartozik.
A lapnak nyilatkozók egybehangzóan állították, egyre több a kétely Magyar Péter táborában, aminek elsősorban az az oka, hogy a pártelnök szavahihetősége igencsak csorbát szenvedett az elmúlt hetek botrányai miatt. Mint mondták,az még nem zavarta őket, hogy Magyar Péter politikusnak állt, miután a Partizánban 2024 elején egy erre vonatkozó kérdésre azt válaszolta: „Ez még viccnek is rossz”. Az egyik megszólaló még abban sem talált kivetnivalót, hogy a pártelnök annak ellenére felvette európai parlamenti mandátumát, hogy korábban bizonygatta, biztos nem fog beülni az Európai Parlamentbe.
Az viszont elég kellemetlen, amikor egy társaságban az egyik fideszes ismerősöm vigyorogva megkérdezi, mit szólok hozzá, hogy Magyar Péter az egész EP leglustább képviselője. Mit lehetne erre válaszolni? Pedig Péter kezdetben azt ígérte, hogy komolyan veszi majd a képviselői munkát
– idézte fel az egyik szimpatizáns a kínos élményt, egy másikuk pedig az elhalt a Ludas Matyi-alapkezdeményezés miatt neheztelt, amiről Magyar Péter azt ígérte, minden hónapban szavazhatnak majd követői, hogy a Tisza EP-képviselői milyen jótékonysági szervezetet támogassanak több millió forinttal a saját fizetésük terhére.
Olyan szigettag is volt, aki állította: a pártközpontban természetesnek veszik, hogy ők mindent ingyen, sőt olykor a saját költségükön megcsinálnak, de a kezdeményezéseikre nem reagálnak érdemben. Egy másik szimpatizáns pedig, aki a kezdetektől Tisza-sziget-tag is, azt nem érti, miért nem nyitották meg a pártba való belépés lehetőségét.
Magyar Péter kudarcos jelöltállítása és az adatszivárgás
A jelöltállítás körül kialakult mizéria már szinte minden megkérdezett tiszásra meglehetősen lelombozóan hatott. Legtöbben megemlítették, mennyire kellemetlennek találják, hogy noha eredetileg szeptember 30-ára ígérte a jelöltek bemutatását Magyar Péter, mégsem történt máig semmi.– Remélem, hogy november 17-én végre tényleg történik már valami, mert kezd komolyan vehetetlenné válni ez a dolog – mondta egy pártaktivista, aki szerint egyre nehezebb magyarázattal szolgálniuk a standoknál érdeklődőknek azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter miért nem mond igazat bizonyos kérdésekben.
A Magyar Nemzetnek beszélő tiszásokat most természetesen a nemrég történt adatszivárgási botrány foglalkoztatja legjobban. – Felháborító, hogy valakik képesek voltak ellopni az adatainkat. Remélem, megtalálják a tetteseket, és lesújtanak rájuk a törvény teljes szigorával. Azt azonban nem értem, hogyan történhetett meg ez a dolog. Amikor elindították az alkalmazást, mindenkinek azt mondták, hogy biztonságos – emlékezett vissza egyik csalódott forrásunk, akinek az adatai kikerültek a világhálóra.
Egy biztos, Magyar Péter hitelessége az elmúlt hónapokban a saját követői előtt is csorbát szenvedett. Ezt erősítette meg a hírportál egyik olyan forrása, aki alkalmazottként segíti a párt munkáját, és rálát a kampány belső folyamataira. – Valamit tenni kellene, mert egyre nehezebb rábírni az amúgy is megfáradt aktivistáinkat arra, hogy továbbra is lelkesen dolgozzanak. Márpedig a munka java még csak most jön, és nem lesz esély a kormányváltásra, ha visszaesik a követőink aktivitása – fogalmazott. A nyilatkozó csalódott tiszások véleményéről bővebben a Magyar Nemzet hasábjain olvashat.