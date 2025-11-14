Magyar Péter követői durván kitálaltak, egyre kevésbé bíznak a pártelnökben

Kezdik elveszíteni bizalmukat Magyar Péterben azok a csalódott aktivisták az elmúlt időszak eseményei miatt – adta hírül a Magyar Nemzet. A lap több háttérbeszélgetésen is részt vett Magyar Péter számos követőjével, akik elmondása szerint ma már kevésbé tudnak megbízni a pártelnökben, mint korábban, miután az számos esetben nem tartottta be ígéreteit. A megkérdezettek között voltak egyszerű Tisza-szimpatizánsok, akik letöltötték a Tisza Világ applikációt; Tisza-sziget-tagok; pártaktivisták és egy olyan pártvezető is, aki Magyar Péter belső köréhez tartozik.

Magyar Péter hitelessége a saját követői előtt is csorbát szenvedett, komoly bizalmi válság kezd kialakulni a Tisza Párt táborában (Fotó: Markovics Gábor)

A lapnak nyilatkozók egybehangzóan állították, egyre több a kétely Magyar Péter táborában, aminek elsősorban az az oka, hogy a pártelnök szavahihetősége igencsak csorbát szenvedett az elmúlt hetek botrányai miatt. Mint mondták,az még nem zavarta őket, hogy Magyar Péter politikusnak állt, miután a Partizánban 2024 elején egy erre vonatkozó kérdésre azt válaszolta: „Ez még viccnek is rossz”. Az egyik megszólaló még abban sem talált kivetnivalót, hogy a pártelnök annak ellenére felvette európai parlamenti mandátumát, hogy korábban bizonygatta, biztos nem fog beülni az Európai Parlamentbe.

Az viszont elég kellemetlen, amikor egy társaságban az egyik fideszes ismerősöm vigyorogva megkérdezi, mit szólok hozzá, hogy Magyar Péter az egész EP leglustább képviselője. Mit lehetne erre válaszolni? Pedig Péter kezdetben azt ígérte, hogy komolyan veszi majd a képviselői munkát

– idézte fel az egyik szimpatizáns a kínos élményt, egy másikuk pedig az elhalt a Ludas Matyi-alapkezdeményezés miatt neheztelt, amiről Magyar Péter azt ígérte, minden hónapban szavazhatnak majd követői, hogy a Tisza EP-képviselői milyen jótékonysági szervezetet támogassanak több millió forinttal a saját fizetésük terhére.

Olyan szigettag is volt, aki állította: a pártközpontban természetesnek veszik, hogy ők mindent ingyen, sőt olykor a saját költségükön megcsinálnak, de a kezdeményezéseikre nem reagálnak érdemben. Egy másik szimpatizáns pedig, aki a kezdetektől Tisza-sziget-tag is, azt nem érti, miért nem nyitották meg a pártba való belépés lehetőségét.