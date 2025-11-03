Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Tisza Párt

Törölhetik a Tisza Párt előválasztását a példátlan adatszivárgási botrány miatt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Válságtanácskozást tartott a Tisza Párt elnöksége vasárnap a Tisza Világ applikációban bekövetkezett adatszivárgás miatt, ennek eredményeit hétfőn délelőtt jelenti be Magyar Péter – értesült a Magyar Nemzet. A botrány miatt úgy tűnik, el kell halasztani a Tisza jóval hónapokkal ezelőtt belengetett előválasztási kampányát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza PártbotrányelőválasztásMagyar Péteradatszivárgás

A tiszás jelöltek bemutatásával és az előválasztás elhalasztásával kapcsolatban is bejelentéseket tesz Magyar Péter hétfőn délelőtt – írja a Magyar Nemzet Online. A lap magas szintű – a Tisza Párt elnökségének dolgozó – informátora szerint 

az újabb adatszivárgás után megroggyant a Tisza Világ applikációba vetett bizalom, emiatt szinte elkerülhetetlenné vált a Tisza Párt előválasztásának eltörlése.

Magyar Péter és Radnai Márk, a Tisza Világ applikáció szellemi atyjai (forrás: Magyar Nemzet)

Magyar Péter orosz hekkerekre fogja az adatszivárgást

A Magyar Nemzet információi szerint Magyar Péter még ma bejelentheti, hogy 

mégsem tartják meg a nyár elején belengetett előválasztást, 

mindezt pedig az applikáció adattárolási rendszerébe beavatkozó orosz hekkerekkel, azaz külső beavatkozással indokolja majd.

Adatbotrány! 200 ezer magyar adata került ki a netre Magyar Péternek hála

A lap forrása szerint a most nyilvánosságra került, 200 ezer Tisza-pártoló személyes adatait érintő adatszivárgást a párt elnöksége már korábban érzékelte, de megpróbálták eltitkolni azt, legalább a Nemzet Hangja véleménynyilvánító szavazás befejezéséig.

El akarták titkolni a szivárgást, hogy ne csökkenjen az aktivisták applikációba vetett bizalma, ugyanis gyakorlatilag a teljes párt erre épült. Ezen keresztül van a szavazás, a szigetek nyilvántartása, az előválasztás is ezen lett volna” 

– idézik az informátort.

Átfedések vannak a korábbi és a mostani adatszivárgások között

Mint ismert, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely 200 ezer nevet és hozzájuk tartozó személyes információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a 200 ezres lista. 

A lap megállapítja: van átfedés az október közepén kiszivárgott, több mint 18 ezer nevet tartalmazó lista és a mostani között.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!