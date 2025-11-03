Törölhetik a Tisza Párt előválasztását a példátlan adatszivárgási botrány miatt

A tiszás jelöltek bemutatásával és az előválasztás elhalasztásával kapcsolatban is bejelentéseket tesz Magyar Péter hétfőn délelőtt – írja a Magyar Nemzet Online. A lap magas szintű – a Tisza Párt elnökségének dolgozó – informátora szerint
az újabb adatszivárgás után megroggyant a Tisza Világ applikációba vetett bizalom, emiatt szinte elkerülhetetlenné vált a Tisza Párt előválasztásának eltörlése.
Magyar Péter orosz hekkerekre fogja az adatszivárgást
A Magyar Nemzet információi szerint Magyar Péter még ma bejelentheti, hogy
mégsem tartják meg a nyár elején belengetett előválasztást,
mindezt pedig az applikáció adattárolási rendszerébe beavatkozó orosz hekkerekkel, azaz külső beavatkozással indokolja majd.
A lap forrása szerint a most nyilvánosságra került, 200 ezer Tisza-pártoló személyes adatait érintő adatszivárgást a párt elnöksége már korábban érzékelte, de megpróbálták eltitkolni azt, legalább a Nemzet Hangja véleménynyilvánító szavazás befejezéséig.
El akarták titkolni a szivárgást, hogy ne csökkenjen az aktivisták applikációba vetett bizalma, ugyanis gyakorlatilag a teljes párt erre épült. Ezen keresztül van a szavazás, a szigetek nyilvántartása, az előválasztás is ezen lett volna”
– idézik az informátort.
Átfedések vannak a korábbi és a mostani adatszivárgások között
Mint ismert, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely 200 ezer nevet és hozzájuk tartozó személyes információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a 200 ezres lista.
A lap megállapítja: van átfedés az október közepén kiszivárgott, több mint 18 ezer nevet tartalmazó lista és a mostani között.