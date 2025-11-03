Törölhetik a Tisza Párt előválasztását a példátlan adatszivárgási botrány miatt

A tiszás jelöltek bemutatásával és az előválasztás elhalasztásával kapcsolatban is bejelentéseket tesz Magyar Péter hétfőn délelőtt – írja a Magyar Nemzet Online. A lap magas szintű – a Tisza Párt elnökségének dolgozó – informátora szerint

az újabb adatszivárgás után megroggyant a Tisza Világ applikációba vetett bizalom, emiatt szinte elkerülhetetlenné vált a Tisza Párt előválasztásának eltörlése.

Magyar Péter és Radnai Márk, a Tisza Világ applikáció szellemi atyjai (forrás: Magyar Nemzet)

Magyar Péter orosz hekkerekre fogja az adatszivárgást

A Magyar Nemzet információi szerint Magyar Péter még ma bejelentheti, hogy

mégsem tartják meg a nyár elején belengetett előválasztást,

mindezt pedig az applikáció adattárolási rendszerébe beavatkozó orosz hekkerekkel, azaz külső beavatkozással indokolja majd.