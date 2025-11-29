Teljes érdektelenségbe fulladt Magyar Péter tüntije

Ez a kép Magyar Péterék nyíregyházi tüntetésén készült. Már két hete Győrben is nagyon kevesen voltak, de ez már a ciki kategória! – írta Bohár Dániel a Facebook-bejegyzésében.

Megint csak lézengtek az emberek Magyar Péterék nyíregyházi tüntetésén is (Fotó: Megafon Központ)

A héten kiderült a Tisza Párt adóprogramja, vagyis az adóemelési terveik. Na, erre mondtak ma nemet a nyíregyházi emberek. Bármit hisztizik majd, a képek magukért beszélnek!

– hangsúlyozta a riporter.

A mai nyíregyházi rendezvényekre reagált Szánthó Miklós is a Facebook-bejegyzésében, íme:

3+1 tanulság, amit magunkkal vihetünk a mai háborúellenes DPK-gyűlésről:

1. Nincs ezen mit tagadni: Orbán Viktor korszakos politikus, intellektussal, stratégiai horizonttal és politikai cselekvési tudással – ez a baloldal jelöltjeiről nem igazán mondható el, manapság sem. Ez érződött a mai beszélgetésen is, ami persze nagyon frusztrálja ellenfeleit: a magyar jobboldal vezetője lát a pályán, formális súlyánál messze jelentősebb aktorrá emelte Magyarországot a globális politikai térben, a nagypolitikai mozgásokból pedig a „mi Magyarország érdeke?” kérdés alapján vonja le a következtetéseket. Ennek „csak” szimbolikus, de fontos leképződése a Washington-Moszkva-Nyíregyháza vonal földrajzi ívrajzolása.

2. Fenti politikai képességekből fakad annak a tényszerűségnek a felismerése, hogy tényleg két politikai alternatíva van ma Magyarországon, ezek állnak szemben egymással, és ezek között kell majd dönteni jövő áprilisban: brüsszeli út vagy magyar út. A baloldal szerint mindig a külföldi – a Tisza Párt esetében az elmúlt 20 év „hagyományát” folytatva a brüsszeli – minta a morálisan, erkölcsileg magasabbrendű, ezért annak kell elsősorban megfelelni. A jobboldal szerint az „Isten, haza, család” hármasegységén kívül nem kell külső morális kódokkal foglalkozni, a magyar politikának önzőnek kell lennie és csak a magyar emberek érdeket kell figyelembe vennie. Ez a választóvonal, ebből fakadnak a drámian eltérő válaszok migráció, genderügy, adópolitika vagy háború kapcsán. Mert hogy pl. Brüsszel és az európai politikusok háborúba akarnak menni – a magyar érdek viszont a béke.