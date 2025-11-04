„Beperlem Magyarországot” – az ukrán kém fenyegetőzik és Magyar Pétert magasztalja

Alákérdezős álinterjúban mondta el az ukrán kémként azonosított Ceber Roland Ivanovics az Interfax ukrán hírügynökségnek, hogy be akarja perelni Magyarországot. Ceber kijelentette, az Emberi Jogok Európai Bíróságáig(EJEB)megy, amiért szabad mozgásában korlátozták azáltal, hogy a magyar kormány kitiltotta az ország területéről – írja az Ellenpont.

Mint azt a lap korábban bemutatta, az emberi jogi biztosként, jelenleg pedig kárpátaljai képviselőként dolgozó Ceber Roland az ukrán szolgálatok egyik külkapcsolati kulcsfigurája. A férfit korábban diplomáciai és „fegyverbeszerző” tevékenységekre is felkérte az ukrán kormányzat. Így jutott el a német Reichstagba, ahonnan egy hatalmas fegyverszállítmánnyal tért haza. És hasonló „kapcsolatfelvételt” követően kezdett együttműködésbe a magyarországi ellenzékkel, akiket többször is „ukránbarát” és „szankciópárti” jelzőkkel méltatott.

Így került képbe Magyar Péter

Így került képbe Magyar Péter is, aki a 2024-es EP-választásokat követően teljesen letarolta az ellenzéki oldalt, nem sokkal később pedig már Ceber Roland Ivanoviccsal (és a szintén homályos hátterű Skirják Rolanddal) az oldalán járta be Ukrajnát. Ceber azonban nem sokkal később lebukott, kémként azonosították és kitiltották a Magyarországról.

Most az Interfax ukrán hírügynökségnek beszélt az ügyről, egy alákérdezős irányított interjúban.

A beszélgetést egyből Magyar Péter méltatásával kezdte, az ukrán kém szerint a Tisza elnöke „a fő ellenfele a hivatalban lévő miniszterelnöknek, Orbán Viktornak, a közelgő választásokon. 2024 februárjáig kevesen ismerték, de az európai parlamenti választásokon ellenzéki pártja, a Tisza Párt, a szavazatok közel 30 százalékát szerezte meg” – hízelgett Ceber.

Ceber szerint nem a kémkedés, hanem Magyar Péter miatt tiltották ki

Magyar méltatását követően egy erős hazugsággal folytatta Ceber Roland, aki szerint nem azért tiltották ki Magyarországról, mert egy külföldi kormány megbízására politikai hálózatépítésbe kezdett hazánkban, hanem Magyar Péter miatt. Pontosabban a Magyar Péterrel való barátsága miatt.

Azt hiszem, az ellenem bevezetett szankciók Magyar Péterrel való ismeretségem és a vele való találkozásaim (sic!) miatt vannak, akivel együtt érkeztem Ukrajnába

– mondta az Interfaxnak Ceber Roland.