Választási csalási botrányba keveredett jelöltet indít Magyar Péter

Szavazatvásárlásos üggyel bukott le a Tisza Párt jelöltje, Ujfalussy Péter Benedek baloldali egyesülete a tavalyi önkormányzati választáson. Ujfalussy egyébként a Göd Civil Kurázsi és Kontroll Egyesület jelöltjeként mindössze 27 szavazatot gyűjtve bukott meg a választásokon, annak ellenére, hogy az őt jelölő szervezet egyik képviselője 50 ezer forintot ígért minden szavazatért cserébe. A tiszás jelölt azóta is jó kapcsolatot ápol a szavazatokat vásárló egyesületi társával.
Magyar PéterTisza Párttisza pártidunakesziTisza Párt jelöltjeiKeczelyUjfalussy Péter BenedekGöd

A Dunakeszi központú, de Gödöt is magába foglaló Pest 05. számú egyéni választókerületben méretteti meg magát Magyar Péter egyik újdonsült jelöltje, Ujfalussy Péter Benedek, aki ismerős lehet a dunaparti városban élők számára. A férfi ugyanis már tavaly belekóstolt a politikába, de finoman szólva is csak mérsékelt sikerekkel, mindössze 27 begyűjtött szavazattal zárta az önkormányzati megmérettetést. Önmagában ez az eredmény még nem hozott különösebb ismertséget sem neki, sem jelölőszervezetének, a Göd Civil Kurázsi és Kontroll Egyesületnek (Kapu CIKK Egyesület), ellenben a választást követően nyilvánosságra kerülő szavazatvásárlási botrány annál inkább megmaradt a gödiek emlékezetében – olvasható az Ellenpont cikkében.

Magyar Péter újdonsült jelöltje, Ujfalussy Péter Benedek mindössze 27 begyűjtött szavazattal zárta az önkormányzati választást
Magyar Péter újdonsült jelöltje, Ujfalussy Péter Benedek mindössze 27 begyűjtött szavazattal zárta az önkormányzati megmérettetést

Ujfalussy jelölttársa, egy bizonyos Keczely Béla Zoltán az egyesület nevében a hivatalos választási plakátokon 50 ezer Ft értékű ajándék ígéretével hirdette a választási gyűléseket.

Az ügyből hatalmas botrány lett, még az egyesület vezetője is elhatárolódott Keczelytől, azonban ennek őszinteségét némileg megkérdőjelezi, hogy a renitens jelölt még egy évvel később, idén nyáron is aktív volt a választásra gründolt egyesület felületein.

Ujfalussy Péter Benedek

Sőt még méltatta is Ujfalussy jelölését is, magára pedig úgy utalt, mint aki segített meggyőzni a Tisza Párt jelöltjét a korábbi, 2024-es választáson való indulásról. Az együttműködés pedig azóta is megmaradt, Ujfalussy köszönőleg kedvelte Keczely üzenetét.

Ujfalussy Péter Benedek jelölését méltatta harcostársa, Keczely Béla

A Kúria ugyanakkor nem volt ennyire elnéző az 50 ezer forintos igérvénnyel kapcsolatban. Alig néhány nappal a választások után határozatot adott ki, amelyben a Helyi Választási Bizottság állásfoglalására alapozva kijelentették, hogy

az 50 ezres ellentételezés reklámozása befolyásolta a választópolgárok egy részét, így a jelölt megsértette a választás tisztaságának elvét, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. Ennek következtében 100 ezer Ft bírságot szabtak ki, és a jelöltet eltiltották a további hasonló jogsértéstől.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

Régi baloldal új köpönyegben: ez a Tisza Párt jelöltlistája!

 

