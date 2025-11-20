Választási csalási botrányba keveredett jelöltet indít Magyar Péter

A Dunakeszi központú, de Gödöt is magába foglaló Pest 05. számú egyéni választókerületben méretteti meg magát Magyar Péter egyik újdonsült jelöltje, Ujfalussy Péter Benedek, aki ismerős lehet a dunaparti városban élők számára. A férfi ugyanis már tavaly belekóstolt a politikába, de finoman szólva is csak mérsékelt sikerekkel, mindössze 27 begyűjtött szavazattal zárta az önkormányzati megmérettetést. Önmagában ez az eredmény még nem hozott különösebb ismertséget sem neki, sem jelölőszervezetének, a Göd Civil Kurázsi és Kontroll Egyesületnek (Kapu CIKK Egyesület), ellenben a választást követően nyilvánosságra kerülő szavazatvásárlási botrány annál inkább megmaradt a gödiek emlékezetében – olvasható az Ellenpont cikkében.

Ujfalussy jelölttársa, egy bizonyos Keczely Béla Zoltán az egyesület nevében a hivatalos választási plakátokon 50 ezer Ft értékű ajándék ígéretével hirdette a választási gyűléseket.

Az ügyből hatalmas botrány lett, még az egyesület vezetője is elhatárolódott Keczelytől, azonban ennek őszinteségét némileg megkérdőjelezi, hogy a renitens jelölt még egy évvel később, idén nyáron is aktív volt a választásra gründolt egyesület felületein.

Sőt még méltatta is Ujfalussy jelölését is, magára pedig úgy utalt, mint aki segített meggyőzni a Tisza Párt jelöltjét a korábbi, 2024-es választáson való indulásról. Az együttműködés pedig azóta is megmaradt, Ujfalussy köszönőleg kedvelte Keczely üzenetét.

A Kúria ugyanakkor nem volt ennyire elnéző az 50 ezer forintos igérvénnyel kapcsolatban. Alig néhány nappal a választások után határozatot adott ki, amelyben a Helyi Választási Bizottság állásfoglalására alapozva kijelentették, hogy

az 50 ezres ellentételezés reklámozása befolyásolta a választópolgárok egy részét, így a jelölt megsértette a választás tisztaságának elvét, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. Ennek következtében 100 ezer Ft bírságot szabtak ki, és a jelöltet eltiltották a további hasonló jogsértéstől.

