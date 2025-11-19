Magyar Péterékkel képtelenség együttműködni, sorra szűnnek meg a Tisza-szigetek

Hírlevél

2025. november 19. 19:28
Toxikus légkör, széthúzás, felülről irányított szigetszétverés – ezek jellemzik most a Tisza Párt belső világát. Úgy tűnik, Magyar Péterék várakozásaival szemben nemhogy lendületet nem adott a pártnak a jelöltaspiránsok bejelentése, hanem éppen ellenkezőleg: újabb repedések jelentek meg a Tisza-szigetek hálózatán. Sorra oszlanak fel a közösségi egységek, és egyre több aktivista számol be feszültségekről, szervezetlenségről és mérgező működésről.
Úgy tűnik, Magyar Péterék várakozásaival szemben mégsem adott lendületet a Tiszának, hogy bejelentették az egyéni országgyűlési képviselőjelölt-jelöltjeiket – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Tisza Párt, Tisza Sziget, Magyar Péter
Magyar Péterék jelöltaspiránsai nem hozták el a várt fordulatot (Fotó: Makovics Kornél/Tolnai Népújság)

A lap úgy tudja, hogy valójában felerősödhetett a párton belüli rivalizálás és széthúzás, ugyanis tovább repedezik a Magyarék aktivistáit összefogó szervezetrendszer, a Tisza-szigetek hálózata.

Sajnálattal közlöm, hogy várhatóan 4-7 Tisza-sziget feloszlik a hódmezővásárhelyi-makói választókerületben, térségben! Közöttük az ország talán első szigete is 

írta Facebook-oldalán Leitner Szilárd, aki amellett, hogy a Tisza Csongrád-Csanád vármegyei koordinátora, az egyik felszámolandó egység, a Maros Parti Tisza-sziget kapcsolattartója és mentora.

Ráadásul Magyarék felülről irányíthatják a folyamatot. 

Leitner Szilárd a bejegyzéséhez fűzött kommentben jelezte, hogy nem ő hozta meg a döntést, csak szembesült azzal és teljesíti a kérést.

 

Sorra szűnnek meg a szigetek

Az elmúlt hónapokban számos Tisza-sziget szűnt meg az ország különböző pontjain. Eddig Újbudán volt a legnagyobb turbulencia: 

a XI. kerületben négy Tisza-sziget szűnt meg szeptemberben. 

A nagy port kavaró ügy mögött a szervezet tagjainak a pártközponttal folytatott komoly összetűzései álltak. A Tisza belső ügyeire rálátó forrásaink korábban azt közölték: a pártban egyre nagyobb feszültségeket okoz, hogy Magyar Péter teljesen önkényesen, korábbi egyezségeket felrúgva irányítja a szervezetet, miközben semmire és senkire nincs tekintettel.

 

Magyar Péterék képtelenek az együttműködésre

A már szintén szétporladt ongai Tisza-sziget kapcsolattartója is hasonlókról számolt be. Az arcát is vállaló aktivista a Hír TV-nek elmondta: a párt vezetőségének szervezetlensége miatt egyre többen lépnek ki a Tisza-szigetekből, de az is zavarja a szimpatizánsokat, hogy a baloldalhoz köthető több személy is feltűnt a pártban. A Tisza Sziget Onga közösségi oldalán is megjelent egy erősen kritikus bejegyzés, amelyben a csoportosulás problémának jelölte meg, hogy 

a Tisza Párt választókerületi csapatával semmilyen szinten nem tudtak együttműködni.

Még ennél is súlyosabb dolgokat olvasott Magyar Péterék fejére az időközben ugyancsak felszámolt nagykállói Tisza-sziget vezetője. Arató Miklós a távozását ugyanis „munkahelyi pszichoterrorral” magyarázta Facebook-bejegyzésében. Mint kifejtette, „ez azt jelenti, hogy egy személyt vagy egy csoportot rendszerszintű zaklatásnak, megalázásnak, kirekesztésnek tesznek ki. Ez megjelenhet szóbeli bántalmazásban, gúnyolódásban, fontos információk visszatartásában, a munkatársak elszigetelésében, vagy épp megalázó feladatok adásában. A célja, hogy ellehetetlenítse a munkát, lerombolja az érintettek önbecsülését, és végül kiszorítsa őket a szervezetből”.

 

Toxikus légkör

Szavai szerfölött toxikus légkörről árulkodnak, és a leírtak alapján akár komoly abúzusok is történhettek. Az emberi, erkölcsi vonatkozású problémákon túl Arató azt is sérelmezte, hogy 

„a kezdeti ígéretek és a valóság közötti szakadék egyre mélyült, és a vágyott stabilitás, a kiszámíthatóság, valamint a megbízható vezetés hiánya tarthatatlanná vált”.

Baranyában egy kizárólag romák alkotta Tisza-sziget is feloszlott. Az Amarodrom vezetője a Facebook-oldalán adott hangot csalódottságának. Kőrös Ferenc valóságos Canossa-járással kért bocsánatot társaitól, akiknek korábban azt ígérte: „végre van egy olyan párt, aki egyenrangú embereknek tekinti őket, egyenlő bánásmódban lesz részük, ahol lesz igaz cigány érdekképviseletük”. Hozzátette: tévedett, s ez neki fáj a legjobban.

 

Bizarr csillagzat

Újpesten is látványosan megmutatkoztak a Tisza Párt belső feszültségei: az egyik legnagyobb helyi közösségüket, az Izzó Tisza Szigetet is felszámolták. Úgy tudni, a háttérben nemcsak általános együttműködési problémák, hanem személyes ellentétek is álltak. Sajtóinformációk szerint volt olyan tag, aki országgyűlési képviselői ambíciókat dédelgetett, ám szinte minden újpesti Tisza-szigettel összeveszett. A feszültség odáig fajult, hogy új szigetet alapított – társak nélkül.

Az első Tisza-sziget egyébként még tavaly ősszel szűnt meg. A bizarr csillagzat alatt született, rövid életű szervezetet Szabó Loránd, Dombóvár bukott DK-közeli polgármestere alapította.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

