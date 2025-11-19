Magyar Péterékkel képtelenség együttműködni, sorra szűnnek meg a Tisza-szigetek

Úgy tűnik, Magyar Péterék várakozásaival szemben mégsem adott lendületet a Tiszának, hogy bejelentették az egyéni országgyűlési képviselőjelölt-jelöltjeiket – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Magyar Péterék jelöltaspiránsai nem hozták el a várt fordulatot (Fotó: Makovics Kornél/Tolnai Népújság)

A lap úgy tudja, hogy valójában felerősödhetett a párton belüli rivalizálás és széthúzás, ugyanis tovább repedezik a Magyarék aktivistáit összefogó szervezetrendszer, a Tisza-szigetek hálózata.

Sajnálattal közlöm, hogy várhatóan 4-7 Tisza-sziget feloszlik a hódmezővásárhelyi-makói választókerületben, térségben! Közöttük az ország talán első szigete is

– írta Facebook-oldalán Leitner Szilárd, aki amellett, hogy a Tisza Csongrád-Csanád vármegyei koordinátora, az egyik felszámolandó egység, a Maros Parti Tisza-sziget kapcsolattartója és mentora.

Ráadásul Magyarék felülről irányíthatják a folyamatot.

Leitner Szilárd a bejegyzéséhez fűzött kommentben jelezte, hogy nem ő hozta meg a döntést, csak szembesült azzal és teljesíti a kérést.

Sorra szűnnek meg a szigetek

Az elmúlt hónapokban számos Tisza-sziget szűnt meg az ország különböző pontjain. Eddig Újbudán volt a legnagyobb turbulencia:

a XI. kerületben négy Tisza-sziget szűnt meg szeptemberben.

A nagy port kavaró ügy mögött a szervezet tagjainak a pártközponttal folytatott komoly összetűzései álltak. A Tisza belső ügyeire rálátó forrásaink korábban azt közölték: a pártban egyre nagyobb feszültségeket okoz, hogy Magyar Péter teljesen önkényesen, korábbi egyezségeket felrúgva irányítja a szervezetet, miközben semmire és senkire nincs tekintettel.

Magyar Péterék képtelenek az együttműködésre

A már szintén szétporladt ongai Tisza-sziget kapcsolattartója is hasonlókról számolt be. Az arcát is vállaló aktivista a Hír TV-nek elmondta: a párt vezetőségének szervezetlensége miatt egyre többen lépnek ki a Tisza-szigetekből, de az is zavarja a szimpatizánsokat, hogy a baloldalhoz köthető több személy is feltűnt a pártban. A Tisza Sziget Onga közösségi oldalán is megjelent egy erősen kritikus bejegyzés, amelyben a csoportosulás problémának jelölte meg, hogy

a Tisza Párt választókerületi csapatával semmilyen szinten nem tudtak együttműködni.

Még ennél is súlyosabb dolgokat olvasott Magyar Péterék fejére az időközben ugyancsak felszámolt nagykállói Tisza-sziget vezetője. Arató Miklós a távozását ugyanis „munkahelyi pszichoterrorral” magyarázta Facebook-bejegyzésében. Mint kifejtette, „ez azt jelenti, hogy egy személyt vagy egy csoportot rendszerszintű zaklatásnak, megalázásnak, kirekesztésnek tesznek ki. Ez megjelenhet szóbeli bántalmazásban, gúnyolódásban, fontos információk visszatartásában, a munkatársak elszigetelésében, vagy épp megalázó feladatok adásában. A célja, hogy ellehetetlenítse a munkát, lerombolja az érintettek önbecsülését, és végül kiszorítsa őket a szervezetből”.