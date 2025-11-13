Magyar Pétert egy mondattal kiütötték

Magyar Péter felhívása arra, hogy a politikának legyen etikai kódexe, az olyan,

mintha a nácik vagy a kommunisták emberi jogi dokumentumokat hoztak volna nyilvánosságra

– mondta Gulyás Gergely arra reagálva, hogy a Tisza Párt elnöke azzal kereste meg az ellenzéki pártokat, hogy írásban állapodjanak meg a választási kampány tisztaságáról.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott,

Magyar Péter az, aki három gyermeke édesanyját, a feleségét lehallgatta, ezzel az ügyészségen tett feljelentést, úgyhogy ez több mint visszás.

„Ha nem lenne tragikus, akkor komikus lenne, de legalább tragikomikus" – mondta a miniszter.