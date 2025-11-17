Friss felmérés mutatja, hogy mekkora a Fidesz előnye – mutatjuk a számokat

A Magyar Társadalomkutató november 13. és 14. között végzett telefonos kutatása alapján a Fidesz–KDNP újra elérte az 50 százalékos támogatottságot. A Tisza Párt 40 százalékon áll, vagyis a két politikai tömb között a korábbi nyolcpontos különbség tízre nőtt.

Tízpontosra nőtt a Fidesz előnye a Magyar Társadalomkutató szerint

Fotó: Mate Krisztian

A kutatás szerint a választók jelentős része diplomáciai sikernek tekintette a magyar kormány amerikai útját, ami hozzájárult a kormánypárti tábor mobilizációjához.

A rezsicsökkentés megvédéséről szóló üzenetek, a háromgyermekes anyák szja-mentessége és az Otthon Start Program szintén kedvező politikai tematizációt biztosított a Fidesz számára.

A Tisza Párt támogatottsága stabilan 40 százalék, de a kutatás készítői szerint a nyár óta nem tudott új szavazói csoportokat megszólítani. A szervezetépítés lassúsága, a jelöltállítás elhalasztása és a több szereplő körül kirobbant botrányok rontották a párt mozgásterét.

A két nagy párton kívül a Mi Hazánk jutna be az Országgyűlésbe 5 százalékkal. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt 3 százalékon, a Demokratikus Koalíció 2 százalékon áll, az egyéb pártok együtt 1 százalékot érnek el.

A kutatás 1000 aktív pártválasztó megkérdezésével készült, a hibahatár ±3,16 százalék.