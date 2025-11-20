Honvédelmi miniszter: A magyar tartalékosok nemzetközi környezetben is helytállnak

Hírlevél

Rendkívüli

A Moonstar 2025 gyakorlat megmutatta, hogy a magyar tartalékos katonák nemcsak követik, hanem alakítják a modern, többnemzeti műveleteket. Erről Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter írt a közösségi oldalán csütörtökön.
„Magyar és lengyel katonáink éleslövészetben, MEDEVAC-ban (sürgős orvosi beavatkozás, a sérültek elszállítása – a szerk.) és Carl Gustaf alkalmazásban is bizonyították, hogy nemzetközi környezetben, modern harctéren is helytállnak” – fejtette ki a honvédelmi miniszter.

Magyar tartalékos katonák a Moonstar 2025 nemzetközi gyakorlaton
A vegyes parancsnokság, a H225M helikopter, a drónok, és a műveleti biztosítás új szintre emelte a gyakorlatot.”

„Tartalékosaink pedig példás hozzáállással teljesítették a gyakorlatot” – tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf. 

Erő. Együttműködés. Elszántság.

 

