Honvédelmi miniszter: A magyar tartalékosok nemzetközi környezetben is helytállnak

A Moonstar 2025 gyakorlat megmutatta, hogy a magyar tartalékos katonák nemcsak követik, hanem alakítják a modern, többnemzeti műveleteket. Erről Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter írt a közösségi oldalán csütörtökön.
„Magyar és lengyel katonáink éleslövészetben, MEDEVAC-ban (sürgős orvosi beavatkozás, a sérültek elszállítása – a szerk.) és Carl Gustaf alkalmazásban is bizonyították, hogy nemzetközi környezetben, modern harctéren is helytállnak” – fejtette ki a honvédelmi miniszter.
A vegyes parancsnokság, a H225M helikopter, a drónok, és a műveleti biztosítás új szintre emelte a gyakorlatot.”
„Tartalékosaink pedig példás hozzáállással teljesítették a gyakorlatot” – tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Erő. Együttműködés. Elszántság.
