Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Olvasta már?

Orbán Viktor Washingtonba utazott és Melania Trumpot elképesztő megtiszteltetés érte

Magyarország

Bóka János: Magyarország az USA egyetlen valódi politikai szövetségese az EU-ban

22 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Európában csak Magyarország áll az Egyesült Államok mellett – jelentette ki Bóka János, aki szerint az uniós vezetők többsége nyíltan vagy burkoltan azon dolgozik, hogy akadályozza Donald Trump béketeremtési törekvéseit. Az uniós ügyekért felelős miniszter úgy véli, Brüsszel célja kezdettől az volt, hogy megtörje a Trump–Orbán-szövetséget. A magyar kormányfő ugyanakkor pénteken Washingtonban tárgyal az amerikai elnökkel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MagyarországDonald TrumpBóka JánosEgyesült Államok

Magyarország ma az Egyesült Államoknak az egyetlen valódi politikai szövetségese az Európai Unión belül. Mindenki más azon dolgozik, hogy az amerikai elnök politikai törekvéseit aláássa, annak ellentartson vagy próbálja letéríteni arról az útról, amit Trump maga számára kitűzött, elsősorban a béke megteremtése terén – fogalmazott Bóka János korábban az Igazság órájában.

USA, Bóka János, Trump, Orbán
Fotó: Képernyőfotó

Az uniós ügyekért felelős miniszter arról is beszélt: a kezdetektől fogva az volt a brüsszeli törekvés, hogy ezt a fajta szövetségesi, partneri viszonyt Trump elnök és a magyar miniszterelnök között valamilyen módon megtörjék, hogy leválasszák Trumpról Magyarországot és a magyar miniszterelnököt. 

Orbán Viktor pénteken Washingtonban tárgyal Donald Trumppal, a tárgyalások tervezett témáiról részletesen is beszélt péntek reggel, a Kossuh Rádiónak adott interjúban.

Így alakultak Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatai

A miniszterelnök felidézte: Magyarországon fogalmazódott meg 2010-ben, hogy az az irány, amely felé a Nyugat halad, zsákutcába vezet, és a globalista, liberális kormányzás nem tud választ adni az embereket foglalkoztató legfontosabb kérdésekre. A magyarok fogalmazták meg először, hogy nem liberális kormányzásra, hanem nemzeti keresztény vezetésre van szükség. 

Majd 2016-ban hazánk nagy megerősítést kapott, amikor Donald Trump lett az elnök, aki hasonló felismerésre jutott. El is indult valami Amerikában, de ennek vége szakadt, amikor alulmaradt a választásokon. 

– mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor: A józan ész és a belátás mentén tárgyalunk az orosz energiáról Donald Trumppal

A remekül működő kapcsolatok azonban megromlottak, amikor Amerikában visszatértek a globalisták a hatalomba. Ennek lett vége idén, amikor ismét Donald Trump lépett hivatalba, de a magyar kormányfő szerint az amerikai elnök most sokkal felkészültebb.

Egy Trump-tornádóval tért vissza a világpolitika színpadára, és ez nekünk, magyaroknak jó”

– jelentette ki Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!