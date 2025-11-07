Bóka János: Magyarország az USA egyetlen valódi politikai szövetségese az EU-ban

Magyarország ma az Egyesült Államoknak az egyetlen valódi politikai szövetségese az Európai Unión belül. Mindenki más azon dolgozik, hogy az amerikai elnök politikai törekvéseit aláássa, annak ellentartson vagy próbálja letéríteni arról az útról, amit Trump maga számára kitűzött, elsősorban a béke megteremtése terén – fogalmazott Bóka János korábban az Igazság órájában.

Fotó: Képernyőfotó

Az uniós ügyekért felelős miniszter arról is beszélt: a kezdetektől fogva az volt a brüsszeli törekvés, hogy ezt a fajta szövetségesi, partneri viszonyt Trump elnök és a magyar miniszterelnök között valamilyen módon megtörjék, hogy leválasszák Trumpról Magyarországot és a magyar miniszterelnököt.

Orbán Viktor pénteken Washingtonban tárgyal Donald Trumppal, a tárgyalások tervezett témáiról részletesen is beszélt péntek reggel, a Kossuh Rádiónak adott interjúban.

Így alakultak Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatai

A miniszterelnök felidézte: Magyarországon fogalmazódott meg 2010-ben, hogy az az irány, amely felé a Nyugat halad, zsákutcába vezet, és a globalista, liberális kormányzás nem tud választ adni az embereket foglalkoztató legfontosabb kérdésekre. A magyarok fogalmazták meg először, hogy nem liberális kormányzásra, hanem nemzeti keresztény vezetésre van szükség.

Majd 2016-ban hazánk nagy megerősítést kapott, amikor Donald Trump lett az elnök, aki hasonló felismerésre jutott. El is indult valami Amerikában, de ennek vége szakadt, amikor alulmaradt a választásokon.

– mondta a miniszterelnök.