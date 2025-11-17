Nógrádban két település is indul a rangos, országos címért, kiélezett a verseny

Nógrádsipekre és Salgótárjánba látogatott a hétvégén Varga-Bajusz Veronika államtitkár, ugyanis a két település elindult a Magyarország ifjúsági fővárosa 2026 címért – hívta fel a figyelmet lapunknak eljuttatott közleményében a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM).

Salgótarján Fülekkel karöltve versenyez a Magyarország ifjúsági fővárosa 2026 címért (Forrás: Facebook)

Nógrádsipek, a „legbátrabb városként” Ipolynyékkel közösen indul a cím elnyeréséért, elszántságával és közösségi összefogásával bizonyítva, hogy komoly esélyese lehet a pályázatnak. Salgótarján pedig Fülekkel karöltve versenyez a verseny fődíjáért. A helyi közösség lelkesedése és kreativitása lenyűgöző – a résztvevők többek között egy látványos táncprodukcióval készülnek az élő műsorra.

Mint arról az Origo is beszámolt, elindult a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 pályázat, mely címet egy magyarországi és egy külhoni település viselhet a jövő évben. A pályázat célja az is, hogy „ez a két település jobban figyeljen egy kicsit egymásra”, így egymásnak is szerveznek majd programokat.

Fókuszban a fiatalok

A fiataloknak közösségekre van szükségük ahhoz, hogy egy település élhetővé váljon, hiszen akkor fognak kötődni egy helységhez, ha érzik, van kihez és mihez tartozniuk. A pályázat elbírálásakor az is egy fontos szempont volt, hogy az adott település mennyire vonta be a fiatalokat a döntéshozatalba vagy a pályázat előkészítésébe.

A pályázaton toábbjutott települések bekerültek a Magyarország Ifjúsági Fővárosa televíziós vetélkedőbe, ahol nyolc pályázó szállhat majd versenybe a cím elnyeréséért, ilyen például Salgótarján és Fülek, valmint Nógrádsipek és Ipolynyék közös csapata is. A műsorban látott produkciókat is egy másik zsűri fogja értékelni, melynek elnöke Hankó Balázs miniszter, tagjai pedig többek között Varga Katalin paralimpikon, Alin Nicuta énekes, Brimo Widad 2024-es ENSZ ifjúsági küldött és Ugron Zsolna író lesznek.