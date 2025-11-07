Washingtonból jelentjük: Marad a rezsicsökkentés, teljes szankciómentességet kapott Magyarország

Donald Trump amerikai elnök ígérete szerint teljes szankciómentességet kap Magyarország az orosz olajimport az Oroszországgal szembeni európai uniós szankciók vonatkozásában – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján, péntek este Washingtonban. Lázár János a Facebook-oldalán osztotta meg a jó hírt.
Orbán Balázs szintén a Facebookon kommentálta a bejelentést:
Általános és határidő nélküli mentességet kaptunk a szankciók alól nukleáris energiában, földgázban, olajban, aminek következtében továbbra is fenn tudjuk tartani, hogy a magyarok fizessék a legalacsonyabb energiaárakat egész Európában!”
– írta a miniszterelnök politikai igazgatója.