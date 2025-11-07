Hírlevél

Rendkívüli

Fontos

Trump-Orbán-csúcs

Washingtonból jelentjük: Marad a rezsicsökkentés, teljes szankciómentességet kapott Magyarország

„Marad a rezsicsökkentés, teljes szankciómentességet kaptunk” – tudatta az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán péntek este. Lázár János és Orbán Balázs Facebook-bejegyzésekben reagáltak az Orbán Viktor és Szijjártó Péter washingtoni sajtótájékoztatóján elhangzottakra.
Donald Trump amerikai elnök ígérete szerint teljes szankciómentességet kap Magyarország az orosz olajimport az Oroszországgal szembeni európai uniós szankciók vonatkozásában – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján, péntek este Washingtonban. Lázár János a Facebook-oldalán osztotta meg a jó hírt.

Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor miniszterelnök (b) sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Balázs szintén a Facebookon kommentálta a bejelentést: 

Általános és határidő nélküli mentességet kaptunk a szankciók alól nukleáris energiában, földgázban, olajban, aminek következtében továbbra is fenn tudjuk tartani, hogy a magyarok fizessék a legalacsonyabb energiaárakat egész Európában!”

– írta  a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Viktor: Új fejezetet nyitunk a magyar–amerikai kapcsolatokban

 

