Washingtonból jelentjük: Marad a rezsicsökkentés, teljes szankciómentességet kapott Magyarország

Donald Trump amerikai elnök ígérete szerint teljes szankciómentességet kap Magyarország az orosz olajimport az Oroszországgal szembeni európai uniós szankciók vonatkozásában – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján, péntek este Washingtonban. Lázár János a Facebook-oldalán osztotta meg a jó hírt.

Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor miniszterelnök (b) sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Balázs szintén a Facebookon kommentálta a bejelentést:

Általános és határidő nélküli mentességet kaptunk a szankciók alól nukleáris energiában, földgázban, olajban, aminek következtében továbbra is fenn tudjuk tartani, hogy a magyarok fizessék a legalacsonyabb energiaárakat egész Európában!”

– írta a miniszterelnök politikai igazgatója.