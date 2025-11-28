Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor Moszkvába indult, Putyinnal tárgyal

Sport

„Őrületes, lélegzetelállító” – a jövőjéről is beszélt a Fradi BL-győztes játékosa Isztambulban

Orbán Viktor

Máris támad a baloldali sajtó Orbán Viktor moszkvai útja miatt

Orbán Viktor repülőgépe alig hogy felszállt a ferihegyi repülőtérről Moszkva felé, a Telex, a 444 és a HVG máris élesen bírálta a miniszterelnök útját. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a műfelháborodás valójában azt jelzi, hogy jó irányba halad Magyarország.
Orbán Viktor moszkvai tárgyalásai a szokásosnál is hevesebb reakciókat váltottak ki a baloldali médiumokból. A Telex bizonytalan számításokra hivatkozva azt állította, hogy Magyarországnak már nincs szüksége orosz energiára. A 444.hu szerint a miniszterelnök oroszpárti, a HVG pedig arról írt, hogy Orbán Viktor lépése Európát és Ukrajnát gyengíti. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök [balra] és Orbán Viktor magyar miniszterelnök 2019. október 30-án Budapesten. Fotó: Mikhail Svetlov / Getty Images)
Vlagyimir Putyin orosz elnök (balra) és Orbán Viktor magyar miniszterelnök találkozója Budapesten, 2019. október 30-án (Fotó: Mihail Szvetlov/Getty Images)

Már hajnalban sorakoztak a baloldali médiumok kritikái a moszkvai út körül

A magyar kormányfő ezzel szemben kijelentette, hogy a tárgyalások célja egyértelmű: 

biztosítani Magyarország téli energiaellátását, ami csővezetéken érkező gáz és olaj nélkül nem lehetséges.

A miniszterelnök szerint hazánk rezsivédelme olcsó orosz energia nélkül nem tartható fenn, az energiapiac európai árrobbanása pedig még inkább szükségessé teszi a stabil beszállítói kapcsolatokat. Orbán Viktor ezt a magyar érdek képviseletének nevezte.

A témára Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is reagált a Facebook-oldalán. Szerinte a baloldali médiumok vergődése jól mutatja, hogy a magyar külpolitika működik. Úgy fogalmazott: 

Miközben több mint egy évtizede hirdetik, hogy Orbán Viktor elszigetelődött, valójában ő az egyetlen uniós vezető, akit szívesen látnak Washingtonban, Moszkvában és Pekingben is.

 A baloldali kritikák szerinte abból fakadnak, hogy ez a gyakorlatban cáfolja a korábbi narratívákat.

Deák szerint nem oroszpártiság tárgyalni az orosz elnökkel, hanem alapvető diplomáciai kötelesség, különösen akkor, amikor a háború lezárása lenne Európa gazdasági és biztonságpolitikai érdeke. Úgy látja, az gyengíti Európát és Ukrajnát, ha elzárkóznak a párbeszédtől. Az hogy a baloldali médiumok már kora reggel ilyen hangosan tiltakoznak, az szerinte csak azt jelenti, hogy Magyarország érdekei érvényesülnek.

 

