Márki-Zay Péter

Márki-Zay Péter szobrot emelne Magyar Péternek Hódmezővásárhelyen

„Én szobrot állítok neki Hódmezővásárhelyen” – jelentette ki Márki-Zay Péter a közmédia 48 perc című műsorában, ahol a polgármester újra teljes mellszélességgel sorakozott fel a Tisza Párt és Magyar Péter mögött. A politikus odáig ment, hogy a nyugdíjasokat „sötétben tartott szerencsétleneknek” minősítette. Az egykori baloldali miniszterelnök-jelölt szerint minden becsületes hazafinak a Tiszára kell szavaznia.
Márki-Zay Péter48 percMagyar Péter

„Én szobrot állítok neki Hódmezővásárhelyen” – fogalmazott Márki-Zay Péter Magyar Péterre utalva a közmédia 48 perc című adásában

Márki-Zay Péter, Magyar Péter
Márki-Zay Péter teljesen elszabadult a közmédiában (Fotó: Képernyőfotó)

Hódmezővásárhely polgármestere nem először állt ki teljes mellszélességgel a Tisza Párt mellett, korábban például arról értekezett

akkor is támogatja Magyar Pétert, ha a politikus nem kéri.

A polgármester arra is kitért, ha közös fotókkal nem is, de a szavazatával támogatja majd a súlyosan ukrán párti Tisza Pártot és a tiszás jelöltjelöltet, Ferenczi Gábort. Emlékezetes, ő volt az, aki részt vett azon a baloldali eseményen, ahol Lázár János halálát kívánták

Tervezek, tervezek, igen! Ferenczi Gáborral már találkoztam, ő nyerte meg azt az aszfaltos rajzversenyt 

– fogalmazott.

A politikus szerint minden becsületes hazafinak a Tiszára kell szavaznia, azoknak is, akik eddig a Fideszre szavaztak. 

 

Márki-Zay Péter teljesen elszabadult

Úgy vélte, aki a Fideszre szavaz, az nem lehet becsületes ember. Márki-Zay Péter arról is értekezett, hogy a nyugdíjasokat sötétben tartott szerencsétleneknek tartja, mert elhiszik a kiszivárgott tiszás baloldali megszorítócsomagot. 

Ez egy agymosó propaganda, amikor a szerencsétlen nyugdíjasokat (…) mindenféle ostobaságokkal etetik. Tényleg sötétben tartják és hazugságokkal etetik 

– hajtogatta indulatosan a bukott miniszterelnök-jelölt.

 

