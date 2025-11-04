Magyar diákok a világ élvonalában: negyedik helyen végzett az MCC-s csapat a nemzetközi robotikaversenyen

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozó programjának diákjai kiemelkedő eredményt értek el az idei FIRST Global Challenge elnevezésű robotikai világbajnokságon, amelyet idén Panamában rendeztek meg.

A sikerről Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is beszámolt a közösségi oldalán. A magyar csapat a világ 195 résztvevő országa közül a 4. helyen végzett, ezzel az élmezőnyben zárva a rangos megmérettetést.

A magyar csapat fantasztikus eredményt ért el az idei FIRST Global Challenge nemzetközi robotikaversenyen, amelyet Panamában rendeztek meg. A világ 195 részt vevő országa közül Magyarország a 4. helyen végzett – hatalmas teljesítmény, amelyre rendkívül büszkék vagyunk! Ez az eredmény nemcsak a diákok szakmai tudását, hanem a nemzetközi versenyben való helytállásukat is bizonyítja. Büszkék vagyunk, és szívből gratulálunk!”

- írta Orbán Balázs.

A FIRST Global Challenge a világ egyik legjelentősebb ifjúsági technológiai és mérnöki versenye, ahol a résztvevők robotokat terveznek és programoznak, hogy különféle technikai kihívásokat oldjanak meg – ezzel fejlesztve kreativitásukat, problémamegoldó képességüket és csapatmunkájukat.