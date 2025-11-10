A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított vizsgálatot a Tisza Világ applikációt érintő adatszivárgás miatt. A Tisza Párt botrányában százezrek adatai kerülhettek ukrán kézbe. Egyébként még az uniós szabályok szerint is a Tisza Párt a felelős az adatszivárgási botrányban.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hivatalból indított vizsgálatot a Tisza Világ applikációt érintő adatszivárgás miatt. A Tisza Párt botrányában százezrek adatai kerülhettek ukrán kézbe. A kiszivárgott adatok között az applikáció adminjainak, a projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak és egyszerű felhasználóknak a személyes adatai is szerepelnek.
Erre reagált most M. Dobos Marianne a Facebook-bejegyzésében, amiben ezt írta:
Nem mi mondtuk rovatunkból: Még az uniós szabályok szerint is a Tisza Párt a felelős az adatszivárgási botrányban. Ezek után Ursula mondjon le??”
– írta a HÍRTV műsorvezetője a bejegyzésében.
