Rendkívüli

Óriási a baj: drámai bejelentést tett a Lukoil, ezt Európa is megérzi

M Dobos Marianne

Még az uniós szabályok szerint is a Tisza Párt a felelős az adatszivárgási botrányban

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított vizsgálatot a Tisza Világ applikációt érintő adatszivárgás miatt. A Tisza Párt botrányában százezrek adatai kerülhettek ukrán kézbe. Egyébként még az uniós szabályok szerint is a Tisza Párt a felelős az adatszivárgási botrányban.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hivatalból indított vizsgálatot a Tisza Világ applikációt érintő adatszivárgás miatt. A Tisza Párt botrányában százezrek adatai kerülhettek ukrán kézbe. A kiszivárgott adatok között az applikáció adminjainak, a projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak és egyszerű felhasználóknak a személyes adatai is szerepelnek.

MAGYAR PÉTER ÉS TARR ZOLTÁN, A TISZA PÁRT VEZETŐI (FOTÓ: MTI)

Erre reagált most M. Dobos Marianne a Facebook-bejegyzésében, amiben ezt írta:

Nem mi mondtuk rovatunkból: Még az uniós szabályok szerint is a Tisza Párt a felelős az adatszivárgási botrányban. Ezek után Ursula mondjon le??”

– írta a HÍRTV műsorvezetője a bejegyzésében. 

