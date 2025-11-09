Meginoghat Pikó András hatalma: ma időközi választást tartanak Józsefvárosban

Időközi választást tartanak vasárnap a józsefvárosi Losonci negyedben, aminek a tétje, hogy megszűnik-e a kerületet 2019 óta vezető Pikó András többsége a képviselő-testületben. A 8. számú választókerület tavaly megválasztott képviselője, Horváth Alexander júliusban mondott le, miután előkerült róla egy videó, ami alapján felmerült a gyanú, hogy kábítószert fogyaszthatott – írja a Magyar Nemzet.

Budapest, 2024. április 17. Pikó András (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), Józsefváros polgármestere beszédet mond az egyes VIII. kerületi önkormányzati lakások tervezett állami kisajátításáról rendelkező törvénymódosítás ellen tartott tüntetésen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt 2024. április 17-én MTI/Illyés Tibor

A lap emlékeztetett: Horváth Alexander most újraindul korábbi mandátumáért, de már nem a DK színeiben, hanem immár a Tiszához köthető szerveződés jelöltjeként (a polgármester csapatának támogatásával). A videó Pikó szerint három évvel ezelőtt készült, amikor Horváth húszéves volt, ekkor még nem is volt politikus, valamint tagadta, hogy kábítószert fogyasztott volna.

Pikó nehéz helyzetbe kerülhet

Rontja az ellenzék esélyeit, hogy az MSZP és a DK is elindul Horváth ellen egy-egy jelölttel. Az MSZP Czeglédy Ádámot, a DK Tóth-Ádám Évát állította csatasorba, és egy független jelölt, Tóth Erzsébet is megméretteti magát. Czeglédy indulása azért is érdekes, mert az előző önkormányzati ciklusban még Pikó csapatának a tagja volt.

Pikó tett egy próbát az újbóli összefogás létrehozására, és nyílt levélben arra kérte Dobrev Klárát és Komjáthi Imrét, a DK és MSZP elnökét, hogy legkésőbb péntek délutánig – azaz a hivatalos visszalépés lehetőségének határidejéig – léptessék vissza a jelöltjüket Horváth Alexander javára. A levélre rövid időn belül kommentben válaszolt Dobrev és Komjáthi is, mindketten elutasították az ultimátumot.

A Magyar Nemzet felhívta a figyelmet, hogy tavaly is szoros volt az eredmény ebben a körzetben, csak 36 szavazattal kapott többet Horváth, mint a kormánypárti jelölt. Ráadásul most kiemelt tétje van a voksolásnak, amennyiben a Fidesz jelöltje, Pálovics Emese nyer, akkor Pikó András elveszti a többséget a helyi közgyűlésben.