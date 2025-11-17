Hírlevél

Drámai fordulat a Lukoil-ügyben: nem találja ki, ki jelentkezett vevőként

Szavazzon: maradjon vagy távozzon Marco Rossi a magyar válogatottól?

Megjöttek a számok, Orbán Viktor ezt védte meg Washingtonban

Továbbra is Magyarországon a legalacsonyabbak a lakossági energiaárak az unióban – hívta fel a figyelmet az Eurostat alapján Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter. rámutatott: ezt védte meg a kormány Washingtonban. Emlékezetes, a Trump-Orbán-csúcson eredményesen zárult: siekrült megvédeni a rezsicsökkentést, a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes szankciómentességet kap.
Ezt védtük meg Washingtonban: az Eurostat friss adatai szerint továbbra is Magyarországon a legalacsonyabbak a lakossági energiaárak az EU-ban – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mint arról az Origo is beszámolt, Washingtonban sikeresen lezajlott az amerikai–magyar csúcstalálkozó: Orbán Viktor a Fehér házban egyeztetett Donald Trumppal. 

Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI)
A megbeszélés középpontjában a két ország stratégiai együttműködése állt: Magyarország energiaellátása, a nukleáris energetikai partnerség és az orosz–ukrán háború kérdése is napirenden voltak. 

Az energiaellátásról a tárgyalás után Orbán Viktor úgy fogalmaztott: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes szankciómentességet kap.

Tehát továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár, ennek minden szükséges előföltételét megteremtettük, ami konkrétan azt jelenti, hogy a Török Áramlat esetében és a Barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk

– jelentette ki a kormányfő. Jelenleg nincs olyan amerikai szankció, ami az ellátást Magyarországon korlátozná vagy drágábbá tenné. 

 

