Megmentette az idei kukoricatermést a gazdák és a kormány összefogása

A védekezési programoknak és a korábbiaknál kedvezőbb nyári időjárásnak köszönhetően jelentős terméstöbblet született idén kukoricából – számolt be a Magyar Nemzet.
A kukorica betakarításának 91 százalékos állásánál az látszik, hogy 3,8 millió tonna lesz a termés, bő egymillió tonnával több, mint 2022-ben”
– mondta a lapnak Hubai Imre, az Agrárminisztérium államtitkára. Ez különösen figyelemre méltó, mivel az idei termőterület harmadával kisebb volt, mint három éve.
Hatékonyak voltak a víz megtartására hozott intézkedések
A vízüggyel közös programokkal 1,1 milliárd köbméter vizet őriztek meg a termőterületeken, például a Vizet a tájba! kezdeményezés keretében.
Az idei évben több mint 20 milliárd forint jutott aszályvédelemre – a 4,7 milliárd forintos azonnali forráson túl a vízszolgáltatási díjak elengedése és más támogatások is segítették a gazdákat.
Hubai Imre hozzátette: az elmúlt évek szárazsága miatt 12 milliárd köbméter víz hiányzik a talajból, ami az államtitkár szerint hat Balatonnyi vízmennyiségnek felel meg.