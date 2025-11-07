Megmentette az idei kukoricatermést a gazdák és a kormány összefogása

A védekezési programoknak és a korábbiaknál kedvezőbb nyári időjárásnak köszönhetően jelentős terméstöbblet született idén kukoricából – számolt be a Magyar Nemzet.

A kormány célzott intézkedéseinek köszönhetően jelentősen nőtt a kukorica terméshozama (Forrás: Unsplash)

A kukorica betakarításának 91 százalékos állásánál az látszik, hogy 3,8 millió tonna lesz a termés, bő egymillió tonnával több, mint 2022-ben”

– mondta a lapnak Hubai Imre, az Agrárminisztérium államtitkára. Ez különösen figyelemre méltó, mivel az idei termőterület harmadával kisebb volt, mint három éve.