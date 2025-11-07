Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Olvasta már?

Orbán Viktor Washingtonba utazott és Melania Trumpot elképesztő megtiszteltetés érte

Sport hírek

Arne Slot nem győzte dicsérni Szoboszlai Dominikot a Manchester City elleni meccs előtt

kukorica

Megmentette az idei kukoricatermést a gazdák és a kormány összefogása

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A három évvel ezeőtti történelmi aszályhoz képest idén sokkal kisebb károkat okozott a szárazság Magyarországon. A kormány célzott aszályvédelmi intézkedéseinek és a gazdák alkalmazkodásának köszönhetően több millió tonna kukorica termett – számolt be a Magyar Nemzet
Link másolása
Vágólapra másolva!
kukoricaaszálykárokaszályAgrárminisztérium (AM)agrártámogatás

A védekezési programoknak és a korábbiaknál kedvezőbb nyári időjárásnak köszönhetően jelentős terméstöbblet született idén kukoricából – számolt be a Magyar Nemzet.

kukorica
A kormány célzott intézkedéseinek köszönhetően jelentősen nőtt a kukorica terméshozama (Forrás: Unsplash)

A kukorica betakarításának 91 százalékos állásánál az látszik, hogy 3,8 millió tonna lesz a termés, bő egymillió tonnával több, mint 2022-ben” 

– mondta a lapnak Hubai Imre, az Agrárminisztérium államtitkára. Ez különösen figyelemre méltó, mivel az idei termőterület harmadával kisebb volt, mint három éve.

Orbán Viktor: Védekezünk az aszály ellen!

Hatékonyak voltak a víz megtartására hozott intézkedések

A vízüggyel közös programokkal 1,1 milliárd köbméter vizet őriztek meg a termőterületeken, például a Vizet a tájba! kezdeményezés keretében.

Az idei évben több mint 20 milliárd forint jutott aszályvédelemre – a 4,7 milliárd forintos azonnali forráson túl a vízszolgáltatási díjak elengedése és más támogatások is segítették a gazdákat. 

Hubai Imre hozzátette: az elmúlt évek szárazsága miatt 12 milliárd köbméter víz hiányzik a talajból, ami az államtitkár szerint hat Balatonnyi vízmennyiségnek felel meg.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!