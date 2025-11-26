Hírlevél

Tisza-adó

Itt a 10 legdurvább adóemelés és megszorítás a Tisza programjából! Mindenkit érint!

23 perce
A kiszivárgott Tisza-program olyan megszorításcsomag, amely évtizedek óta nem látott mértékben emelné meg az adókat és a megélhetési költségeket. A megszorítás terve szinte minden magyar társadalmi csoportot súlyosan érint: a dolgozók fizetése drasztikusan csökkenne, a gyermekes családoktól és az idősektől jelentős pénzt vennének el, a vállalkozások terhei brutálisan nőnének, a lakhatás és az autózás extrém módon drágulna, a mindennapi élet költségei pedig több ponton megduplázódnának. A Tisza-program minden pontja arról szól, hogy: több adó, több levonás, kevesebb ellátás, magasabb árak, nagyobb bizonytalanság. Ez a program minden magyarnak megnehezítené az életét.
Tisza-adómegszorításokadóemelés

Íme, a 10 legdurvább megszorítás, amelyet a Tisza bevezetne - a fizetésektől kezdve a családokon át egészen az egészségügyig.

A Tisza Párt az újkori magyar történelem legbrutálisabb megszorítás tervezetét dolgozta ki, amely a társadalom minden rétegének komoly károkat okozna.
1. Fizessen minden dolgozó! Már az átlagbért is bünteti a megszorítás az új SZJA révén

A Tisza-program egyik legsúlyosabb eleme a dolgozók megsarcolása. A jelenlegi 15%-os SZJA helyett: 

  • 22% adó már bruttó 416 ezer forinttól
  • 33% adó bruttó 1,25 millió forinttól.

Ez azt jelenti, hogy már az átlagkeresetű dolgozók is minden hónapban kevesebbet vihetnének haza, éves szinten akár több százezer forinttal.

Nemcsak az SZJA-emelés venne el pénzt a munkavállalóktól. Eltörölnék a mostani 18,5%-os TB-t, és helyette kötelező magánbiztosítási befizetéseket írnának elő, ami 30–35% új levonást jelentene. A dolgozó tehát többet fizetne, de kevesebb járna neki.

 

2. Fizessenek a gyermekes családok! Fele adókedvezmény, megszűnő GYED és fizetős gyerekorvos

A gyermekes családokat brutálisan érintené a Tisza-csomag. A családi adókedvezmény 30–50%-kal csökkenne, Egy átlagos kétgyermekes család havi több tízezer forintot veszít.

Megszűnne a GYED, helyette csak fizetős, biztosítói csomag járna.

A legfelháborítóbb, hogy a program szerint: a gyermekeknek sem járna automatikusan ingyenes orvosi ellátás, a gyerekorvosi vizsgálatok, szakrendelések fizetőssé válnának, csak sürgősség marad ingyen, a szülőknek pedig drága „családi biztosítási csomagot” kellene kötni.

Ez egy olyan országot jelent, ahol a gyerek egészsége attól függ, fizet-e érte a szülő.

 

3. Fizessenek a vállalkozások! Rekordmagas társasági adó + KATA és EKHO megszüntetése

A Tisza-csomag letérdelné a magyar vállalkozói szektort.

társasági adó a jelenlegi 9%-ról az alábbiakra nőne: 13,5% (kisvállalkozás), 18% (középvállalkozás), 21,5% (nagyvállalat), 25% (multik).

Megszűnne az EKHO, a KATA pedig csak diákoknak és nyugdíjasoknak maradna.

Ezzel párhuzamosan eltörölnék a kkv-k adókedvezményeit és növelnék a járulékokat.

Ez a vállalkozási adóemelés az árak növekedését, a béremelések elmaradását, tömeges elbocsátásokat, a vállalkozások megszűnésé hozná magával. A magyar gazdaság jelentős része egyszerűen bedőlne.

 

4. Megszűnne az állami nyugdíjellátás! Kötelező levonás minden dolgozónak

A Tisza megszűntetné a mostani állami nyugdíjrendszert. Nem lenne többé garantált nyugdíj, amit az állam fizet — helyette mindenkinek kötelező magánnyugdíjpénztárba kellene fizetnie, minimum 10–15% levonással a fizetéséből. Ez egy piaci számla, aminél semmi nincs garantálva: ha rosszul teljesít a pénzügyi cég, kevesebb lesz a nyugdíj, ha csődbe megy, elveszhet a pénz. Aki olyan nyugdíjat akar, mint most, annak a fizetése 30–35%-át kellene befizetnie — ez sokkal több, mint a jelenlegi járulék.

Ez a terv azt jelenti, hogy mindenki magára maradna idős korára, és még az idősektől is több pénzt vennének el.

 

5. Fizessenek az idősek is! 20%-os nyugdíjadó – még az özvegyi nyugdíjra is

A Tisza-program az időseket sem kíméli. Az már korábban kiszivárgott, hogy 20%-os nyugdíjadót vezetnének be, ez az özvegyi nyugdíjat is sújtaná. Vagyis sok idős ember még kevesebb pénzből élne meg.

Ez különösen az egyedül élő, alacsony jövedelmű időseket tenné tönkre. A kiszámítható, biztonságos időskor helyett megélhetési válságot okoznának a nyugdíjasoknak.

 

6. Fizessen minden beteg! Megszűnne az ingyenes egészségügy – aki nem fizet, nem kap ellátást, még a gyereke sem

A Tisza-program teljesen megszüntetné a mai állami egészségügyet. Eltörölnék az állami TB-t, és mindenkinek kötelezően magánbiztosítást kellene fizetnie. Vagyis nem járna automatikusan orvosi ellátás senkinek — csak annak, aki minden hónapban rendezi a biztosítás díját.

Aki nem tud fizetni, mert elveszíti a munkáját, beteg lesz vagy túl magas díjat állapítanak meg neki, nem kap háziorvost, nem kap szakrendelést, nem kap vizsgálatokat, nem kap kezelést. Sem vérvételt, sem ultrahangot, sem röntgent, sem kontrollt.
Csak a sürgősségi ellátás maradna ingyen — vagyis csak akkor látják el az embert, ha már életveszélyben van.

A legdurvább rész, hogy még a gyerekek sem kapnának ingyenes orvosi ellátást. A szülőknek külön, drága családi biztosítást kellene fizetni, különben a gyerek nem jutna gyerekorvoshoz, szakrendelésre vagy vizsgálatokhoz. Magyarországon először megszűnne az ingyenes gyerekorvosi rendszer!

Ráadásul a biztosítók bármikor emelhetik a díjakat. Az idősek, betegek, túlsúlyosok vagy bárki, akire azt mondják, hogy „kockázatos”, még többet fizetne, mert minél betegebb vagy, annál drágább lenne a biztosítás.

A kórházak és rendelők bevételei attól függnének, hány fizető beteg jelenik meg. Ha kevesebb, akkor kevesebb pénz jutna a működésre és az orvosok fizetésére is.

Ez nem apró változtatás, hanem az ingyenes állami egészségügy teljes megszüntetése.
Egy olyan rendszer, ahol csak az kap ellátást, aki ki tudja fizetni — még a saját gyerekének az orvosát is.

 

7. Fizessenek az ingatlantulajdonosok! 40% adó az eladásra, 20% adó a kiadásra

A lakástulajdonosok évtizedek óta nem láttak ehhez hasonló terhet, ami a Tisza megszorításaiból látszik. Az ingatlaneladásból származó bevétel 40%-os adóval adózna. Az ingatlan bérbeadása 20%-os adóteher alá kerülne.

Ez sok családot ellehetetlenítene: költözés, hitelkiváltás, öröklés rendezése — minden az élettel járó ingatlanügylet jóval drágább lenne.

 

 8. Fizessenek az autósok! 32%-os ÁFA az autókra és alkatrészekre

A Tisza brutális áremelést hozna az autótartókra: 32% ÁFA terhelne minden autóvásárlást és 32% ÁFA minden alkatrészre és szervizre. Autót tartani szinte luxussá válna. Ez különösen súlyos drágulást jelent a vidéken élőknek, ingázóknak és nagycsaládosoknak.

 

9. Fizessenek a kutyások, macskások! Évi 18 000 Ft állatonként + extraadó az eledelre

A Tisza bevezetné az kutyadót és a macskadót. Ennek induló összege 18 000 Ft lenne évente minden kutyára és minden macskára. Emellett extra 4% adót vetnének ki az állateledelre és felszerelésekre. Ez több mint kétmillió állattartót gyermekes családot, nyugdíjast és egyedül élőt sújtana.

 

10. Duplájára nőne az italok és cigaretta ára – a vendéglátósok is belerokkannak

Az alkohol és dohány ára brutálisan megugrana:

sör: +50–60%,

bor és tömény: +90–100%,

cigaretta: +100%.

Ez nemcsak a fogyasztóknak, hanem a vendéglátóiparnak is óriási érvágás.

 

