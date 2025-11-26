Itt a 10 legdurvább adóemelés és megszorítás a Tisza programjából! Mindenkit érint!

Íme, a 10 legdurvább megszorítás, amelyet a Tisza bevezetne - a fizetésektől kezdve a családokon át egészen az egészségügyig.

A kiszivárgott Tisza-program olyan megszorításcsomag, amely évtizedek óta nem látott mértékben emelné meg az adókat és a megélhetési költségeket. A megszorítás terve szinte minden magyar társadalmi csoportot súlyosan érint: a dolgozók fizetése drasztikusan csökkenne, a gyermekes családoktól és az idősektől jelentős pénzt vennének el, a vállalkozások terhei brutálisan nőnének, a lakhatás és az autózás extrém módon drágulna, a mindennapi élet költségei pedig több ponton megduplázódnának. Fotó: Unsplash

1. Fizessen minden dolgozó! Már az átlagbért is bünteti a megszorítás az új SZJA révén

A Tisza-program egyik legsúlyosabb eleme a dolgozók megsarcolása. A jelenlegi 15%-os SZJA helyett:

22% adó már bruttó 416 ezer forinttól ,

33% adó bruttó 1,25 millió forinttól.

Ez azt jelenti, hogy már az átlagkeresetű dolgozók is minden hónapban kevesebbet vihetnének haza, éves szinten akár több százezer forinttal.

Nemcsak az SZJA-emelés venne el pénzt a munkavállalóktól. Eltörölnék a mostani 18,5%-os TB-t, és helyette kötelező magánbiztosítási befizetéseket írnának elő, ami 30–35% új levonást jelentene. A dolgozó tehát többet fizetne, de kevesebb járna neki.

2. Fizessenek a gyermekes családok! Fele adókedvezmény, megszűnő GYED és fizetős gyerekorvos

A gyermekes családokat brutálisan érintené a Tisza-csomag. A családi adókedvezmény 30–50%-kal csökkenne, Egy átlagos kétgyermekes család havi több tízezer forintot veszít.

Megszűnne a GYED, helyette csak fizetős, biztosítói csomag járna.

A legfelháborítóbb, hogy a program szerint: a gyermekeknek sem járna automatikusan ingyenes orvosi ellátás, a gyerekorvosi vizsgálatok, szakrendelések fizetőssé válnának, csak sürgősség marad ingyen, a szülőknek pedig drága „családi biztosítási csomagot” kellene kötni.

Ez egy olyan országot jelent, ahol a gyerek egészsége attól függ, fizet-e érte a szülő.

3. Fizessenek a vállalkozások! Rekordmagas társasági adó + KATA és EKHO megszüntetése

A Tisza-csomag letérdelné a magyar vállalkozói szektort.

A társasági adó a jelenlegi 9%-ról az alábbiakra nőne: 13,5% (kisvállalkozás), 18% (középvállalkozás), 21,5% (nagyvállalat), 25% (multik).

Megszűnne az EKHO, a KATA pedig csak diákoknak és nyugdíjasoknak maradna.

Ezzel párhuzamosan eltörölnék a kkv-k adókedvezményeit és növelnék a járulékokat.

Ez a vállalkozási adóemelés az árak növekedését, a béremelések elmaradását, tömeges elbocsátásokat, a vállalkozások megszűnésé hozná magával. A magyar gazdaság jelentős része egyszerűen bedőlne.