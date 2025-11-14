Megszületett az „Orbán–Menczer-paktum” – 100 milliós fejlesztés Pilisszentivánon

Százmillió forintos fejlesztési kerethez jut Pilisszentiván – jelentette be Menczer Tamás, a térség országgyűlési képviselője. A politikus közösségi olalán megjelent beszámoló szerint Orbán Viktor még a washingtoni és a közel-keleti tárgyalásai között is meghallgatta a helyiek kérését.
És amikor Solymárról tárgyaltam a miniszterelnökkel, akkor Egyiptomban volt. Amikor Szentivánról, akkor meg Amerikában. Hívtam a piros telefonon, hogy mondom, főnök, tényleg nagyon fontos, ami Washingtonban történik, ez nagyon fontos, de itt lenne a szentivániak ügye.”
A miniszterelnök elfogadta és jóváhagyta a kérést, így az úgynevezett „Orbán-Menczer megállapodás” zöld utat adott a Klapka utca felújításának és a játszótér rekonstrukciójának.
Pilisszentivánon valóra válik a lakosság kérése
Menczer elmondása alapján több mint 700 helyi lakos jelezte: a Klapka utca állapota tarthatatlan, a játszótér pedig szintén felújításra szorul. A képviselő célja az volt, hogy a szentivániak ügyét személyesen vigye a miniszterelnök elé – és sikerrel járt. A fejlesztések megkezdődnek, Pilisszentiván pedig újabb lépést tesz egy még élhetőbb, rendezettebb település felé.