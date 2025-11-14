Hírlevél

Busz hajtott egy buszmegállóba Stockholmban – többen meghaltak, sok a sérült

Itt a bizonyíték: egyre kisebb helyeken mer csak fellépni Magyar Péter

Menczer Tamás

Megszületett az „Orbán–Menczer-paktum” – 100 milliós fejlesztés Pilisszentivánon

49 perce
A miniszterelnök két nagy nemzetközi tárgyalás között is időt szakított a pilisszentiváni fejlesztésekre. Ennek eredményeként 100 millió forintból megújul Pilisszentiván főutcája és a helyi játszótér – jelentette Menczer Tamás.
Menczer TamásPilisszentivánOrbán Viktormegállapodásfejlesztés

Százmillió forintos fejlesztési kerethez jut Pilisszentiván – jelentette be Menczer Tamás, a térség országgyűlési képviselője. A politikus közösségi olalán megjelent beszámoló szerint Orbán Viktor még a washingtoni és a közel-keleti tárgyalásai között is meghallgatta a helyiek kérését.

Menczer Tamás
Menczer Tamás, Richolm Erik polgármester úrral Pilisszentivánon
Forrás: Facebook/Menczer Tamás

És amikor Solymárról tárgyaltam a miniszterelnökkel, akkor Egyiptomban volt. Amikor Szentivánról, akkor meg Amerikában. Hívtam a piros telefonon, hogy mondom, főnök, tényleg nagyon fontos, ami Washingtonban történik, ez nagyon fontos, de itt lenne a szentivániak ügye.”

A miniszterelnök elfogadta és jóváhagyta a kérést, így az úgynevezett „Orbán-Menczer megállapodás” zöld utat adott a Klapka utca felújításának és a játszótér rekonstrukciójának.

Menczer Tamás nagy bejelentést tett

Pilisszentivánon valóra válik a lakosság kérése

Menczer elmondása alapján több mint 700 helyi lakos jelezte: a Klapka utca állapota tarthatatlan, a játszótér pedig szintén felújításra szorul. A képviselő célja az volt, hogy a szentivániak ügyét személyesen vigye a miniszterelnök elé – és sikerrel járt. A fejlesztések megkezdődnek, Pilisszentiván pedig újabb lépést tesz egy még élhetőbb, rendezettebb település felé.

