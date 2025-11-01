Giorgia Meloni keményen nekiment a nemzetközi Soros-hálózatnak

Hidvéghi Balázs fideszes parlamenti képviselő, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára egy izgalmas részletet osztott meg a TikTok-oldalán Giorgia Meloni napokban elmondott beszédéből. Az olasz miniszterelnök azt fejtegette, hogy a spekulánsok, a nagy pénzügyi elit tagjai hogyan telepednek rá a különféle országokra.

Giorgia Meloni miniszterelnök rendkívüli nemzetbiztonsági tanácskozást hívott össze

Fotó: AFP

Meloni megnevezte Soros Györgyöt

„Akkor avatkoznak be egy ország szuverenitásába, amikor valakik milliárdokat költenek politikusok lefizetésére, és rajtuk keresztül a politikai döntések befolyásolására" – indított Meloni. Szerinte a múltban volt ilyesmire példa Olaszországban is, egyúttal kifogásolta, hogy „senki nem emelte fel a hangját" ez ellen.

Úgy látja, hogy ez egy nemzetközi trend, és példaként hozta Donald Trump esetét. Emlékeztetett arra, hogy a 2020-as amerikai elnökválasztási kampányban cenzúrázták Trump közösségi médiás oldalait, akit emiatt nem választottak újra.

Mi ez, ha nem a demokráciába történő beavatkozás?

– tette fel a kérdést, majd rátért a lényegre, hogy kik is állnak a beavatkozási kísérletek mögött. Meloni a „nagy pénzügyi elit képviselőit" tette felelőssé a kavarásokért, szerinte ezek a körök tudatosan spekulálnak a nemzetállamok ellen. Országok ellen szervezkednek, politikai szervezeteket finanszíroznak, mégis filantrópként tekintenek magukra – mutatott rá az abszurd helyzetre az olasz miniszterelnök, aki a beszédrészlet végén megnevezte Soros Györgyöt és családját, mint akik befolyásolási tevékenységet végeznek.

Meloni gondolatai kísértetiesen hasonlítanak a magyar miniszterelnökéhez. Orbán Viktor hosszú évek óta beszél a magyar származású, amerikai spekuláns ténykedéséről.