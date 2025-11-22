Magyar Péter két SZDSZ-árvát is tölteléknek használ

Bujdosó Andreát indítja a Tisza Párt a kormánypártok kommunikációs igazgatójával szemben a választókörzetben. Mellé betettek két töltelékjelöltet, és mind a kettő régi szadeszos – mondta el Facebook-videóbejegyzésében Menczer Tamás.

Menczer: Milyen új világról beszélgetünk?

Fotó: Bach Máté/MN

Az egyikőjük Kuncze Gábor alatt dolgozott a Belügyminisztériumban, a másik pedig Magyar Bálint alatt dolgozott az Oktatási Minisztériumban, jelezte Menczer, majd hozzátette: