Magyar Péter két SZDSZ-árvát is tölteléknek használ

Erre még Kuncze Gábor is csettintene! A Tiszát megszállta az egykori SZDSZ a körzetemben – írta Menczer Tamás Facebook-videóbejegyzéséhez.
Bujdosó Andreát indítja a Tisza Párt a kormánypártok kommunikációs igazgatójával szemben a választókörzetben. Mellé betettek két töltelékjelöltet, és mind a kettő régi szadeszos – mondta el Facebook-videóbejegyzésében Menczer Tamás.
Menczer: Milyen új világról beszélgetünk?
Az egyikőjük Kuncze Gábor alatt dolgozott a Belügyminisztériumban, a másik pedig Magyar Bálint alatt dolgozott az Oktatási Minisztériumban, jelezte Menczer, majd hozzátette:
„A Tisza kiállította Bujdosó Andreát, és mellé tett két régi szadeszost. Jó napot kívánok! Milyen új világról beszélgetünk? A szadeszosok meg a szocik, meg a DK-sok vannak ott tömegével.”
