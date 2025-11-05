Hírlevél

Menczer Tamás: A Tisza adatbotránya már nemcsak adatvédelmi, hanem nemzetbiztonsági ügy

19 perce
Az ukránok kapták meg annak a 200 ezer embernek a személyes adatait, akik érintettek a Tisza Párt adatkezelési botrányában – értékelt Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint most már konkrét bizonyítékok is vannak arra, hogy a tiszás applikációt Ukrajnában is tesztelték.
PettersonAppsTisza-adatbotrányszuverenitási nemzetbiztonságitényekMenczer Tamás

Tény az, hogy első körben 20 ezer, második körben 200 ezer a személyes adatai kiszivárogtak a felhasználóknak. Az is tény, hogy a kiszivárgott információk között már az első körben ott volt Miroslav Tokar nevű ember a Tisza Világ applikációjának adminisztrátoraként – kezdte Menczer Tamás, majd azzal folytatta: 

„Az is tény, hogy a mostani kiszivárgásnál egy Andriy Galelyuka nevű ember adatai is kiszivárogtak, vagyis van már két olyan emberünk, akik a PettersonAppsnal dolgoznak, részt vettek adminisztrátorként, fejlesztőként és tesztelőként a Tisza Világ applikáció elkészítésében.”

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza adatkezelési botrányából kiderült az is, hogy Ukrajnában is tesztelték a mobilalkalmazást.

– Tény az is, hogy Magyar Péter első körben letagadta az adatszivárgást, hogy Ukrajnában fejlesztették és tesztelték a Tisza applikációját. Ma már tudhatjuk, hogy ez mind hazugság és az ellenkezője az igaz – mutatott rá. Menczer Tamás egyben kiemelte:

én azt állítom, ezeket az adatokat az ukránok kapták meg, és ott van kétszázezer ember adata van egy háborús kormánynál. Ez szuverenitási és nemzetbiztonsági kérdés.”

 

