Menczer Tamás: A bevándorlás nem álprobléma

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán reagált a Tisza Párt egyik szakpolitikusának, Bódis Krisztinának arra a kijelentésére, miszerint a migráció kérdése csak egy „gumicsont”, nem is valós probléma.

A Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán reagált a Tisza Párt politikusainak azon kijelentéseire, amelyek szerint a migráció csak egy „álprobléma”. Menczer Tamás szerint ez a hozzáállás mélységesen tiszteletlen azokkal szemben, akik Nyugat-Európában elvesztették szeretteiket terrortámadásokban. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI



Menczer Tamás szerint a Tisza Párt politikusai súlyosan félreértik a valóságot, amikor a migrációt nemzeti szintű biztonsági kérdés helyett politikai játékként kezelik.

„A bevándorlás álprobléma??? Mondd annak, akinek megölték a gyermekét...” című videós Facebook posztjában a fideszes politikus azt hangsúlyozta, hogy a bevándorlást elbagatellizáló nyilatkozatok súlyosan sértik azoknak az embereknek az emlékét, akik a nyugat-európai bevándorláspolitika következményeit a saját családjuk tragédiáján keresztül tapasztalták meg.

Mindig elmondanám ezeknek a derék politikusoknak, hogy beszélni kéne azokkal a nyugat-európai szülőkkel és családtagokkal, akik különböző terrortámadásokban elvesztették már a szerettüket az elmúlt években”

- mondta Menczer Tamás.

A videóban a Fidesz politikusa egy megrázó példát is felidézett:

Egy német tévéműsorban egy apa volt a vendég, akinek meghalt a lánya egy terrortámadásban. A kancellár mellett ült, és azt mondta neki: Tudja, kancellár úr, amikor ott álltam a gyermekem holtteste mellett, és megérintettem az ujjammal a hideg testét... tudja, az az érzés még mindig itt van."

Menczer szerint ez a történet mindent elmond arról, miért nem lehet a bevándorlásról „álproblémaként” beszélni.

Ezt ajánlom azoknak, akik szerint a migráció gumicsont. Nem azt, hogy ez történjen meg velük. Azt senkinek nem kívánom. De hogy ezt lássák és hallják meg azok, akik szerint a bevándorlás nem lényeges kérdés”

- tette hozzá a kormánypárti politikus hangsúlyozva ugyanakkor, hogy Magyarország 2015 óta következetesen védi a határait és elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, miközben Nyugat-Európában a „nyitott kapuk politikája” tragédiákhoz, erőszakhoz és közbiztonsági válsághoz vezetett.

Menczer Tamás szerint a Tisza Párt politikusai súlyosan félreértik a valóságot, amikor a migrációt nemzeti szintű biztonsági kérdés helyett politikai játékként kezelik.

Aki ma Magyarországon a bevándorlást álproblémának nevezi, az vagy vak, vagy cinikus. A határaink védelme nem gumicsont, hanem a magyar emberek biztonságának alapja”

- fogalmazott.