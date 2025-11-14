Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Busz hajtott egy buszmegállóba Stockholmban – többen meghaltak, sok a sérült

Tudta?

Itt a bizonyíték: egyre kisebb helyeken mer csak fellépni Magyar Péter

Ukrajna

Menczer Tamás kemény üzenetet küldött a budapesti ukrán nagykövetnek

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyarok sértegetését fejezze be! – üzente Menczer Tamás a budapesti ukrán nagykövetnek annak kapcsán, hogy Sándor Fegyir a hazánk szuverenitását sértő kijelentéseket tett. A Fidesz kommunikáció igazgatója hangsúlyozta: egyaránt nemet mondunk a háborúra és Ukrajna uniós tagságára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaFideszSándor FegyirVolodimir ZelenszkijMenczer Tamás

Nagykövet úr, mit képzel magáról? Az, hogy mi nem akarunk háborút, az nem egy múló divat – szögezte le Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója új Facebook-videójában Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete kijelentései kapcsán. Az ukrán nagykövet ugyanis arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij kormányváltást akar Magyarországon, és várja az ukránbarát Tisza-kormányt. Sándor Fegyir úgy fogalmazott: április 13-án, a választás másnapján „változni fog a divat”. 

Menczer Tamás kemény üzenetet küldött a budapesti ukrán nagykövetnek.
Menczer Tamás kemény üzenetet küldött a budapesti ukrán nagykövetnek
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Menczer Tamás: A békepártiság nem múló divat 

– Azonban az, hogy 

számunkra Magyarország az első,

az sem egy múló divat. Mindez a szívünk közepe. Hogy képzeli, hogy sértegeti a magyarokat?! 

Értjük, hogy az ön elnöke, Zelenszkij egy ukránbarát, Ukrajnát kiszolgáló és Brüsszel által irányított bábkormányt akar. Mi meg egy magyarbarát Orbán-kormányt! Nemet mondunk a háborúra. 

Nemet mondunk Ukrajna uniós tagságára is. A magyarok sértegetését pedig fejezze be! fejtette ki Menczer Tamás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!