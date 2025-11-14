Nagykövet úr, mit képzel magáról? Az, hogy mi nem akarunk háborút, az nem egy múló divat – szögezte le Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója új Facebook-videójában Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete kijelentései kapcsán. Az ukrán nagykövet ugyanis arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij kormányváltást akar Magyarországon, és várja az ukránbarát Tisza-kormányt. Sándor Fegyir úgy fogalmazott: április 13-án, a választás másnapján „változni fog a divat”.

Menczer Tamás kemény üzenetet küldött a budapesti ukrán nagykövetnek

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Menczer Tamás: A békepártiság nem múló divat

– Azonban az, hogy

számunkra Magyarország az első,

az sem egy múló divat. Mindez a szívünk közepe. Hogy képzeli, hogy sértegeti a magyarokat?!

Értjük, hogy az ön elnöke, Zelenszkij egy ukránbarát, Ukrajnát kiszolgáló és Brüsszel által irányított bábkormányt akar. Mi meg egy magyarbarát Orbán-kormányt! Nemet mondunk a háborúra.

Nemet mondunk Ukrajna uniós tagságára is. A magyarok sértegetését pedig fejezze be! – fejtette ki Menczer Tamás.