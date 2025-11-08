Menczer Tamás: A közös cél felülírja a pártpolitikát

Menczer Tamás Zlinszky Péterrel, Solymár polgármesterével tartott közös lakossági fórumot, ahol nagyszabású beruházásokat jelentettek be közösen.
Rendhagyó lakossági fórumot tartott Menczer Tamás Solymáron, hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a politikus.
Solymár nem fideszes, sőt a fideszes jelöltet legyőző polgármesterével közös fórumot tartottunk.”
– jegyezte meg.
Ahogy már korábban lapunk is beszámolt róla, Menczer Tamás több pénzt szerzett már a választókerületéhez tartozó Solymárra is. Most többek között a 200 millió forintból megvalósuló focipálya miatt tartották a lakossági fórumot.
A solymári polgármester, miután megköszönte a segítséget a Menczer Tamás által megosztott videón a kifejti, hogy a focipálya
nagyon fontos előrelépés,”
hiszen eddig Solymáron nem volt ilyen. A focipálya hoz egy fellélegzést, és egy felébredést is, lehetőséget adva a helyi sportéletnek a megmozdulásra.
