Menczer Tamás

Menczer Tamás: A közös cél felülírja a pártpolitikát

Menczer Tamás Zlinszky Péterrel, Solymár polgármesterével tartott közös lakossági fórumot, ahol nagyszabású beruházásokat jelentettek be közösen.
Menczer TamásFideszfórumZlinszky Pétertámogatás

Rendhagyó lakossági fórumot tartott Menczer Tamás Solymáron, hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a politikus. 

Solymár nem fideszes, sőt a fideszes jelöltet legyőző polgármesterével közös fórumot tartottunk.”

 – jegyezte meg.

Menczer Tamás Solymáron
Menczer Tamás Solymáron. Fotó: Menczer Tamás Facebook

Ahogy már korábban lapunk is beszámolt róla, Menczer Tamás több pénzt szerzett már a választókerületéhez tartozó Solymárra is. Most többek között a 200 millió forintból megvalósuló focipálya miatt tartották a lakossági fórumot.

Menczer Tamás: A pályát meg fogjuk építeni

A solymári polgármester, miután megköszönte a segítséget a Menczer Tamás által megosztott videón a kifejti, hogy a focipálya 

nagyon fontos előrelépés,”

hiszen eddig Solymáron nem volt ilyen. A focipálya hoz egy fellélegzést, és egy felébredést is, lehetőséget adva a helyi sportéletnek a megmozdulásra.

