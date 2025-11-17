Menczer Tamás a lázári útra lépett

– Én a lázári vonalat képviselem, csak nyitott fórumot tartok, és bármilyen kérdésre szívesen válaszolok – hangoztatta közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kummunikációs igazgatója leszögezte: „csak nekünk vannak válaszaink, csak a Fidesznek vannak jó válaszai.”

Menczer Tamás és Lázár János (Forrás: Facebook)

Menczer a „lázári vonal” alatt Lázár János építési és közlekedési miniszter országjárására, a Lázárinfóra utal, amelyről köztudott: Magyar Péter rendezvényeivel ellentétben bárki kérdezhet, teljesen mindegy melyik politikai oldalhoz tartozik. A kommunikációs igazgató videójához hozzáfűzte, a héten két helyen lehet majd vele találkozni: szerdán Kisbéren, csütörtökön pedig Piliscsabán.