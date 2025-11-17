Menczer Tamás: A magyarok pénzét nem fogjuk Ukrajnába küldeni

Menczer Tamás bejegyzése a közösségi oldalán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének azon újabb levele nyomán született, amelyben az uniós vezető újabb pénzt kért a tagállamoktól Ukrajna finanszírozására. Ursula von der Leyen azzal érvel, hogy a háború sújtotta ország működéséhez, a hadsereg fenntartásához és a közszolgáltatások biztosításához „jelentős hiányzó forrásokat” kell előteremteni.
Menczer Tamás szerint se a háborúra, se arany budikra nem fogja a kormány a magyarok pénzét költeni
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Von der Leyen kérésére reagálva, határozottan elutasította azt a bejegyzésében.
A magyarok pénzét nem fogjuk Ukrajnába küldeni.
Ursula levelét megírta.
Nekünk.
Ismét pénzt kér Ukrajnának.
A háborúra.
Vagy Zelenszkij aranybudijára?!
Elképesztő.
Meg fogja kapni Orbán Viktor válaszát”
- írta bejegyzésében Menczer Tamás .
Ursula von der Leyen pénzkérésére reagálva Orbán Viktor miniszterelnök már jelezte: Magyarország elutasítja a további pénzküldést, amíg nem tisztázódik, hova tűntek az eddig elutalt uniós támogatások.
Megpróbálom megérteni, és válaszolni is fogok rá – udvariasan. De döbbenetes, hogy miközben kiderül: Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnének el, még több pénzt akarnak küldeni”
- mondta Orbán Viktor.