Menczer Tamás: A magyarok pénzét nem fogjuk Ukrajnába küldeni

Menczer Tamás bejegyzése a közösségi oldalán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének azon újabb levele nyomán született, amelyben az uniós vezető újabb pénzt kért a tagállamoktól Ukrajna finanszírozására. Ursula von der Leyen azzal érvel, hogy a háború sújtotta ország működéséhez, a hadsereg fenntartásához és a közszolgáltatások biztosításához „jelentős hiányzó forrásokat” kell előteremteni.

Ursula levelét megírta. Ismét pénzt kér Ukrajnának. A háborúra. Vagy Zelenszkij aranybudijára?! - írta a közösségi oldalán a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás ezzel Ursula von der Leyen legújabb levelére reagált, amelyben az Európai Bizottság elnöke újabb uniós milliárdokat kér a tagállamoktól Ukrajna finanszírozására. Menczer szerint ez elfogadhatatlan, hiszen Magyarország nem fogja a háborúra pazarolni a magyar emberek pénzét. Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Von der Leyen kérésére reagálva, határozottan elutasította azt a bejegyzésében.

A magyarok pénzét nem fogjuk Ukrajnába küldeni. Ursula levelét megírta. Nekünk. Ismét pénzt kér Ukrajnának. A háborúra. Vagy Zelenszkij aranybudijára?! Elképesztő. Meg fogja kapni Orbán Viktor válaszát”

- írta bejegyzésében Menczer Tamás .

Ursula von der Leyen pénzkérésére reagálva Orbán Viktor miniszterelnök már jelezte: Magyarország elutasítja a további pénzküldést, amíg nem tisztázódik, hova tűntek az eddig elutalt uniós támogatások.

Megpróbálom megérteni, és válaszolni is fogok rá – udvariasan. De döbbenetes, hogy miközben kiderül: Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnének el, még több pénzt akarnak küldeni”

- mondta Orbán Viktor.