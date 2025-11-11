Menczer Tamás: A nyár után az őszt is megnyertük!

A világ vezető szuperhatalma nemcsak a szövetségesünk, de a barátunk is. Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést és fantasztikus megállapodásokat kötött a gazdaság, a nukleáris ipar, az űripar és a védelmi ipar területén is – hangsúlyozta korábban Menczer Tamás.

Menczer Tamás: Egyre jobban nézünk ki

A politikus keddi posztjában arra mutatott rá, hogy a Fidesz a Békemenettel a nyarat megnyerte, de nem volt megállás, mert a washingtoni látogatás pedig még rátett erre egy lapáttal, a Fidesz részére az őszi sikert Orbán Viktor amerikai útja hozta el.