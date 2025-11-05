Menczer Tamás: A pályát meg fogjuk építeni

Solymáron 1400-an jelezték aláírásukkal, hogy a gyerekeknek szükségük van egy sportpályára. Köszönöm nekik, hogy megmutatták a pálya fontosságát, és ezzel segítették a munkámat. A tegnap esti fórumra jó hírrel érkezhettem: a pályát megépítjük. A 200 millió forintot a kormány biztosítja! Hajrá, Solymár! Hajrá, Budakörnyéke! – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében.

Menczer Tamás (Fotó: Facebook)

„Önök 1400 aláírással a topon végeztek az én listámon. Köszönöm Önöknek, köszönöm Önöknek még egyszer. Most a következő a helyzet, én abban maradtam Orbán Viktor miniszterelnökkel, megértette, hogy én 2 milliárd forintot szeretnék legalább behozni a választókerületembe” – mondta Menczer Tamás egy solymári lakossági fórumon, majd hozzátette:

Azt mondta nekem, hogy Tamás, ez rendben van. Beszélgessünk, hogy mire is kellene ezt az összeget elkölteni. Bár az elmúlt hétvégén Egyiptomban volt, de a munka nem állt meg, és beszélgettünk, és akkor én ezt az Önök kérését vittem először elé. Miniszterelnök úr, Solymáron az a helyzet, hogy nincs a gyerekeknek sportolási lehetőségük, mert az előző lehetőség megszűnt, új meg nincs, baromi macerás a gyerekeket a szülőknek napi szinten hordozni, átvinni edzésre meg meccsre, és itt 1400 solymári választópolgár, föltehetően 1400 szülő, nagyszülő fejezte ki abbéli szándékát, hogy ezen változtatni kellene igen gyorsan

– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója és egyben Budakörnyéke egyéni országgyűlési képviselője, majd hozzátette:

A helyzet az az, hogy a miniszterelnök a két egyiptomi tárgyalás között az érveket elfogadta, látta, hogy ez helyes és indokolt. Azt is látta, hogy Önök felsorakoztak a fejlesztés mögött, és ezért azt mondta, hogy rendben van Tamás, a 200 millió forintot erre a kormány biztosítani fogja. Én alapvetően azzal a jó hírrel jöttem Önökhöz, hogy a pályát meg fogjuk építeni. A pályára a 200 millió forint rendelkezésre áll. Erről a döntés megszületett, a 200 millió forint rendelkezésre áll, én meg „ráültem”, úgyhogy ezt a pénzt innen már el nem viszi senki – hangsúlyozta Menczer Tamás a videójában.