Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Menczer Tamás

Menczer a Tisza jelöltállításáról: Így lesz a nagy bátorságból besz*riság

5 órája
Menczer Tamás szerint éles fordulatot vett Magyar Péter kommunikációja, miután a Tisza Párt jelöltjei nem állhatnak kamera elé és nem nyilatkozhatnak. A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy látja, Magyar korábban még tűzön-vízen át harcot ígért, most viszont teljes nyilvánossági tilalmat vezetett be.
Menczer TamásTisza PártMagyar Péter

Menczer Tamás két, Magyar Péterről készült videórészletet osztott meg, amelyek szerinte világosan mutatják, hogy a Tisza Párt vezetője teljes fordulatot vett. A Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, „így lett a nagy bátorságból besz*riság”.

Menczer Tamás, kisbér
Menczer Tamás Fotó: Bach Máté/MN

Az első felvételen Magyar Péter arról beszél, hogy a párt olyan jelölteket keresett, akik nem „szavazógombok”, hanem tűzön-vízen át kiállnak a körzetükért. A másodikban viszont már azt mondja: a 309 jelöltből senki nem nyilatkozhat, mert ez „a párt belső ügye”.

 

