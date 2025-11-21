Menczer a Tisza jelöltállításáról: Így lesz a nagy bátorságból besz*riság

Menczer Tamás két, Magyar Péterről készült videórészletet osztott meg, amelyek szerinte világosan mutatják, hogy a Tisza Párt vezetője teljes fordulatot vett. A Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, „így lett a nagy bátorságból besz*riság”.

Menczer Tamás Fotó: Bach Máté/MN

Az első felvételen Magyar Péter arról beszél, hogy a párt olyan jelölteket keresett, akik nem „szavazógombok”, hanem tűzön-vízen át kiállnak a körzetükért. A másodikban viszont már azt mondja: a 309 jelöltből senki nem nyilatkozhat, mert ez „a párt belső ügye”.