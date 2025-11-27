Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajnában valami megmozdult: úgy tűnik, nagyobb baj közeleg, mint eddig hittük

Sport

Nézze meg Szoboszlai Dominik történelmi BL-gólját! – videó

Menczer Tamás

Menczer Tamás leleplezte a tiszás jelöltválasztást – mutatjuk!

6 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamás azt írta, hogy a Tisza nem előválasztást tart, hanem menekülőversenyt, mert Magyar Péter megtiltotta a jelölteknek, hogy válaszoljanak az újságíróknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásFideszMagyar Péter

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írta közösségi oldalán, hogy szerinte a Tisza nem előválasztást szervez, hanem „Ki tud elszaladni a riporter elől?” versenyt. Mint ismert, Magyar Péter megtiltotta a jelölt-jelölteknek, hogy válaszoljanak az újságíróknak, ezért a kampány érdemi vita helyett meneküléssel telik.

Menczer Tamás
Menczer Tamás
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A bejegyzés szerint a Tisza kommunikációja átláthatatlan, a jelöltek pedig kerülik a kérdéseket. Menczer Tamás úgy látja, mindez gyengíti az előválasztásként hirdetett folyamat hitelességét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!