Menczer Tamás leleplezte a tiszás jelöltválasztást – mutatjuk!

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írta közösségi oldalán, hogy szerinte a Tisza nem előválasztást szervez, hanem „Ki tud elszaladni a riporter elől?” versenyt. Mint ismert, Magyar Péter megtiltotta a jelölt-jelölteknek, hogy válaszoljanak az újságíróknak, ezért a kampány érdemi vita helyett meneküléssel telik.

Menczer Tamás

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A bejegyzés szerint a Tisza kommunikációja átláthatatlan, a jelöltek pedig kerülik a kérdéseket. Menczer Tamás úgy látja, mindez gyengíti az előválasztásként hirdetett folyamat hitelességét.